太空中怎麼理髮？ 大陸太空人王亞平變身「首席髮型師」秀功夫

大陸神舟13號3名太空人成功完成出艙任務，進入太空期間，神舟13號太空人保持天地同步作息，其間翟志剛、王亞平還協同配合，給葉光富理了頭髮，王亞平在直播影片中秀出理髮功夫，三人默契十足。

根據央視發布的影片顯示，10月31下午4點，三名太空人正在做理髮前的一些準備工作。 翟志剛用雙腿固定住殘渣收集器，進行組裝。 由於太空中沒有重力，剪下來的頭髮會四處飄散，為了應對這種情況，就需要使用到特殊的太空理髮裝置：推髮器通過軟管與殘渣收集器相連，可以及時將剪下來的頭髮吸入殘渣收集器里。 準備工作做完後，剪髮正式開始，王亞平先用剪刀為葉光富修剪頭髮，翟志剛幫忙用收集裝置及時把碎髮收集起來，葉光富則手拿鏡子，不時對髮型提出一些建議，三個人配合相當有默契。

神舟13號太空人王亞平曾在9月受訪時表示，因為我們在太空不管3個月還是6個月，頭髮肯定會長長，所以要求我們必須具備理髮師的技能。 去年隔離的時候我們練了好多，所以我也剪了好多，現在就拿他們來練手，現在已經老開玩笑叫我"湯尼王"（泛指理髮師之稱），技術已經很嫻熟了。

在使用剪刀修剪之後，王亞平開始使用理髮推幫葉光富修剪鬢角部位的頭髮。 雖然在太空中不便於固定自己的身體，但是王亞平手拿理髮推的手法還是相當穩健的。