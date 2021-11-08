光洋科（1785）經營權之爭趨於白熱化，8日上午新任董座王炯棻和4位光洋科公司董事打算進入公司，被原董事長馬堅勇堅拒在外，並出動員工組成人牆，堅不放行，由於雙方均對外表示，自己才是光洋科正牌的董事長，讓光洋科董事長雙胞案再度陷入霧裡看花，讓人摸不著頭緒。

光洋科經營權之爭再起事端，8日早上八點半上演，王炯棻及四位董事準備到光洋科公司上班，被員工拉起的人牆阻攔在外，並大喊「你不是董事長，馬堅勇才是」王炯棻並出具經濟部印鑑大章和移交清冊，並表達公開資訊觀測站都已上傳董事長異動訊息，但對方仍堅持阻擋，並聚集超過百位以上員工架起人牆。

隨後王炯棻跟進召開董事會，並做出四項決議，除解任前董事長馬堅勇執行長職務外，也同步解除總經理黃啟峰及財會主管陳澤輝職務的改委任吳柏成及黃于嘉，並敲定於12月27日召集股東臨時會。對於董事長位置鬧雙胞，王炯棻強調5日董事會，完全按照程序解任馬堅勇，並和平移交大章清冊、完成重訊公告，沒想到馬堅勇卻在兩天後，表示改選無效，並兩度上傳重訊董事長異動公告，企圖擾亂市場，訴請主管機關介入調查，並聲稱他也將以新董事長身分召開12月27日的股東臨時會。

為回應王炯棻陣營的動作，馬堅勇陣營也於8日晚間公告，強調馬堅勇未曾於11月8日召集董事會，其他人所召集之董事會所做的任何決議均不生效力，包括光洋科執行長馬堅勇，總經理暨發言人黃啟峰，財會主管陳澤輝均無異動；此外，光洋科董事會亦未決議於12月27日召集股東臨時會。