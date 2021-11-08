大陸在7月初頒布政策重挫當地企業赴境外上市之路，隨後出現諸多資訊，指向大陸很可能對企業境外上市設定嚴苛檢查規定，重擊獨角獸信心。如今相關規則可能很快出爐，陸媒披露，當前大陸監管部門正在研擬資本市場擴大開放制度，可能很快會有新措施，包括完善企業境外上市監管。

中證報8日晚引述接近監管部門人士說法稱，監管部門正按照國家新一輪高水平對外開放的統一部署，研究推出進一步擴大資本市場開放的相關舉措。上述人士預計，進一步擴大資本市場開放的相關舉措將包括：優化和拓展外資參與境內證券期貨市場的通路和方式，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種；深化境內外資本市場互聯互通，完善和拓展滬倫通機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度；進一步加強開放環境下的監管能力和風險防範能力建設，切實維護跨境投融資活動的正常秩序，創造可預期的監管和制度環境。

由於網路科技獨角獸企業是當前上市的主要動力，這些企業又常握有龐大數據以及重要科技技術，是大陸政府欲遏制赴境外上市的目標，所以此前相關消息傳出，未來企業境外上市很可能要透過大陸網信辦等單位審查，確保數據等影響國安的項目。

如今雖然大陸欲推行資本市場擴大開放，但在境外上市監管制度這方面會否頒布更加嚴苛的規定，值得觀察。