Hani（中）和郭時暘（左）、金旻奎（右）也有不少對手戲。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《IDOL：The Coup偶像：砰然一擊》講述面臨解散危機女團的最後一擊，今（8日）舉辦記者會，導演盧宗燦率領「EXID」安喜延（Hani）、演員郭時暘、選秀節目《Produce X 101》出身的金旻奎、「LABOUM」率濱、「宇宙少女」EXY、「REDSQUARE」Green、演員韓素恩一起出席。劇中女團Cotton Candy內有4名成員都是偶像女團出身，直呼每次拍攝都過度投入，眼淚都是真的。

Hani坦言劇情彷彿自己故事，「每次看劇本都哭，也安慰了過去度過艱辛時期的自己，如果不是EXID，可能我也無法勝任這個角色。」更透露成員正花陪她讀本，「我拿出過去的日記跟綜藝節目回顧，想把當時自己的苦惱、記憶都呈現在螢幕上，療癒相同經歷的人們」，現實生活中有7年偶像經歷的率濱，飾演角色賢智很愛喝酒，她笑說演得太過投入彷彿是酒後吐真言，把現實經歷都融入戲劇裡。

被問到劇中女團Cotton Candy的默契分數，大家紛紛打出超越10分滿分的百分、千分、萬分、億分的破表分數，唯獨Green給了99分，她感性解釋：「剩下的1分是因為Cotton Candy結束了。」說完立刻眼框泛淚，其他人也都發出不捨的感嘆聲，郭時暘聽到則是劇中公司老闆角色上身，搞笑喊話：「讓她們出道吧！」

除了和Cotton Candy成員姐妹情深，Hani也和郭時暘、金旻奎有不少對手戲，直呼3人的合作「太棒了」，郭時暘也說：「我們配合得很好，和Hani演戲很有緊張感，旻奎私下就像我的弟弟一樣，會互相開玩笑，相處起來很自在舒服。」金旻奎則笑說：「郭時暘前輩在戲裡雖然是飾演冷酷的公司老闆，但在片場就是個溫暖的哥哥，還會對我眨眼。」

《IDOL：The Coup偶像：砰然一擊》講述面臨著解散危機，需要一次成功的「沒前途偶像歌手」最後的故事。 將於18日起，每週一、二晚間10點更新，台灣觀眾可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。