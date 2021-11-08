「屏東縣健康產業園區」醫療大樓由義聯集團投資超過80億元，14日將舉行動土典禮，屏東縣在義大醫療體系投入下，可望在2024年底，擁有一座設有23個醫療專科、急性一般病床495床，急重症特殊病床200床，總床數達695床及住宿式長照機構264床、產後護理之家58床的區域級教學醫院。

屏東縣政府期盼透過健康產業園區開發，除能降低跨區醫療問題外，更讓縣內高齡或失能民眾能有更高生活品質。

屏縣府表示，因全台未有以產業創新條例來設置的「醫療」產業園區，「醫療產業」類別尚未訂立相關子法規範，但在中央衛福部及經濟部、內政部營建署協助下，經過縣府團隊合作排除法令、財政等問題後，可行性規畫報告於2017年報經衛福部及經濟部同意備查，

環境影響評估於2018年通過、土地開發許可內政部於2020年核發，成為全國首創、引進民間醫療產業資源共同開發，充分發揮縣有資產價值，提高屏縣醫療服務產業水準。

屏縣府地政處表示，期盼透過屏東縣健康產業園區開發，降低跨區醫療問題與提升重大疾病、緊急醫療與產兒醫療品質，並挹注更多養護空間，讓屏東縣高齡或失能民眾能有更高生活品質，同時可提供鄰近地區勞工及技術人員約2400個直接及間接就業機會，有助於地方發展，達成產業創新的目的。