國防部公布新版的教召規定，教召天數延長至14天；同時，國防部長邱國正日前在立院備詢時，面對立委質詢當兵役期問題，邱國正也回應正在考慮延長役期。根據一份網路民調顯示，有超過5成的網友同意延長役期，但也有超過4成網友不認為役期越長會越有戰力。

面對兩岸情勢升溫，民眾黨立委張其祿日前在立法院會質詢時詢問，現行義務役役期僅短短4個月恐不足提升戰力，是否考慮調整役期？國防部長邱國正回答，國防建軍面對戰爭，役期是否加長的議題，要經過程序，這個建議他聽過，「我們也很認真在思考」。

張其祿指出，支持新式武器進口，但是否沒有充沛人員可以投入訓練使用？邱國正則說，戰備與訓練是與時俱進，不會出現有飛機但飛行員不夠的狀況，會持續保持一定的訓練額度。

入口網站《YAHOO》以「你是否會擔心兩岸局勢？」為題進行網路投票，投票時間為11月8日至12日，截至8日晚間10點，已有2萬5千多名網友參與投票，結果顯示，非常擔心的網友有32.8%，有點擔心26.9%，不太擔心14.6%，完全不擔心14.9%，另外有10.8%網友沒表示明確意見。

對於國防部長邱國正表示，會認真思考義務役是否延，有32.2%網友表示非常同意，還算同意的則有23.5%，不太同意16.1%，非常不同意11.3%，另外有16.9%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於役期越長是否代表越有戰力，非常同意的網友有15.8%，還算同意23.5%，不太同意28.4%，非常不同意17.1%，另外有15.2%網友沒表示明確意見。