胃痛千萬別拖！一名女子因長期有胃痛困擾，一直以來只有靠自己買藥吃，但痛了半年都不見好轉，一照超音波驚見，肝臟竟長了2、30顆的腫瘤，後來才發現是「癌王」胰臟癌合併肝轉移，約4個月後就不幸病逝。

安南醫院醫師許秉毅在《健康2.0》YouTube影片中分享病例指出，一名60歲婦人，一年前被診斷出糖尿病後，都有規律吃藥，半年後開始覺得胃不舒服，原本都是自己買胃藥吃，但疼痛持續了一段時間都沒好，她才決定去醫院就診。

吃了醫師開的藥後，原本覺得好了，但沒想到隔了一陣子又開始痛，而且疼痛感一直持續，都在右上腹的同一個位置，就這樣拖了約半年，再去門診檢查時，醫師才發現不得了，超音波顯示，她的肝臟竟然有2、30顆的小腫瘤，醫師研判是轉移。

再往胰臟部分進行細部檢查後，發現胰臟有團塊，電腦斷層證實是胰臟癌合併肝轉移，且患者不願意做後續治療，4個月後就不幸病逝。醫師提醒，胃痛的方式不同，可能代表不同疾病，胃潰瘍通常是空腹會痛；十二指腸潰瘍則是吃飽才痛，而且都是上腹位置感覺悶燒、灼熱，至於胰臟問題，通常背部會隱隱作痛，若有不明原因疼痛一定要及早就醫，以免錯過黃金治療時間，得不償失。