日本首相岸田文雄8日宣布設立880億美元的大學基金，協助日本成為科學與科技國家。岸田在「新資本主義實現會議」表示，「日本將在本財年結束前，成立規模10兆日圓（約880億美元）的大學基金，讓日本成為科學與科技國家。」