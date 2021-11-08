日本首相岸田文雄宣布 設立880億美元大學基金 22:212021/11/08 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相岸田文雄8日宣布設立880億美元的大學基金，協助日本成為科學與科技國家。岸田在「新資本主義實現會議」表示，「日本將在本財年結束前，成立規模10兆日圓（約880億美元）的大學基金，讓日本成為科學與科技國家。」 日本擬補貼台積電設廠 日經：最快12月提案修法 陸金牌投資人沈南鵬大賣三大網企股份 套現逾2億美元 #億美 #大學 #科學 #國家 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捕捉最美麗瞬間 南投貓羅溪社區大學簡慶南師生攝影展好精彩 17:152021/11/08 寶島 《國際產業》SAA砸175億美元 雪梨機場同意出嫁 14:322021/11/08 財經 《國際產業》投資踩到香蕉皮 軟銀H1淨利慘摔逾8成 17:052021/11/08 財經 元宇宙題材加ETF配息潮發威 元大投信總資產規模5日以8041億再創新高 13:222021/11/08 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 08:512021/11/08 財經 小紅書完成5億美元融資 騰訊淡馬錫領投、阿里跟投 19:072021/11/08 財經 《國際產業》埃克森美孚選址印尼 砸5億美元建CCS設備 15:062021/11/08 財經 《金融》台股10月波動劇烈 外資小幅淨匯出44億元 07:442021/11/08 財經 美通過1兆美元基建方案 為電動車產業帶來一大挹注 18:082021/11/08 財經 公用事業基金 3題材添動能 04:102021/11/08 專題周報 終止2連跌 陸10月外匯存底3.21兆美元轉正 12:222021/11/08 兩岸 財經熱門新聞 拿阿嬤給的500塊 流浪漢靠這招暴賺11億 還變美國公民 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 - 財經 外資連2買今再敲進台股67億 卻大賣這幾檔熱門股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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