沙烏地阿拉伯調高12月份原油售價 22:242021/11/08 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco調高12月份原油售價，意味著原油供給預期維持緊繃，將給予價格支撐。亞洲客戶12月付給Aramco的輕原油價格，每桶將較普氏杜拜（Platts Dubai）和杜拜商品交易所（DME）的阿曼原油均價高出2.7美元。 航海王再出發 法人升長榮目標價 玉山攜手衛武營與臺灣音樂館 推出郭芝苑作品展與音樂會 #沙烏地阿拉伯 #調高 #原油售價 #Aramco #杜拜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T1聯盟》19名裁判名單出爐 光是現役國際男裁判就5個 18:072021/11/08 體育 《國際經濟》泰0.5％歷史低利 估2023年前按兵不動 11:422021/11/08 財經 遭無人機攻擊逃一劫 伊拉克總理現身影片主持會議 07:132021/11/08 國際 搭報復性國旅潮 三井Outlet 十月業績雙位數成長 04:102021/11/08 產業．科技 面板大廠副理「遠端打假卡36次被炒」 確定搞砸百萬年薪飯碗 17:582021/11/08 社會 無人機襲官邸 伊拉克總理逃死劫 04:102021/11/08 話題觀察 高雄首場公投說明會11／15登場 賴清德、蘇貞昌、陳其邁合體催票 16:482021/11/08 政治 市場供需大亂 外帶餐具缺貨成美國餐飲業新挑戰 20:532021/11/08 財經 JAGUAR RACING 宣布全新冠名合作夥伴 04:102021/11/07 產業．科技 《電子零件》上櫃首日飆漲1.5倍 穩得蜜月行情旺 10:512021/11/08 財經 不再塞到爆 中山高彰化員林段拓寬明年元旦全線通車 17:412021/11/08 生活 財經熱門新聞 拿阿嬤給的500塊 流浪漢靠這招暴賺11億 還變美國公民 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 - 財經 外資連2買今再敲進台股67億 卻大賣這幾檔熱門股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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