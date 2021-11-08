沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco調高12月份原油售價，意味著原油供給預期維持緊繃，將給予價格支撐。亞洲客戶12月付給Aramco的輕原油價格，每桶將較普氏杜拜（Platts Dubai）和杜拜商品交易所（DME）的阿曼原油均價高出2.7美元。