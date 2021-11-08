新加坡擴大免隔離旅行國家名單，自11月29日起，來自馬來西亞、瑞典與芬蘭的旅客入境不必隔離檢疫，但必須接受新冠肺炎篩檢，確保未受病毒感染。新加坡與馬來西亞8日聯合宣布這項消息，邊境封鎖讓許多家庭分居兩國，無法團聚。