新加坡免隔離旅行國家名單新增馬來西亞、瑞典與芬蘭 22:242021/11/08 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡擴大免隔離旅行國家名單，自11月29日起，來自馬來西亞、瑞典與芬蘭的旅客入境不必隔離檢疫，但必須接受新冠肺炎篩檢，確保未受病毒感染。新加坡與馬來西亞8日聯合宣布這項消息，邊境封鎖讓許多家庭分居兩國，無法團聚。 查誰囤晶片 美要求交機密資料 23台廠交卷 韓已讀未回 美8日放寬入境限制 分隔兩地20個月家庭終團圓 #聯合 #馬來西亞 #免隔離 #國家 #名單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中產業整合 蔡英文：打造國家隊、拓展新南向 13:572021/11/08 財經 玉山銀獲國家企業環保巨擘獎 04:102021/11/08 金融．稅務 兩岸爭取加入CPTPP 國安局：越南、加拿大立場保留 15:362021/11/08 政治 福特捐贈負壓式床艙救護車予桃園 投入防疫第一線 17:532021/11/08 財經 聘任玉山學者通過率偏低 教育部明年加碼為4.5億元 13:052021/11/08 生活 兆豐銀新南向聯貸案再下一城 成功籌組亞通利大能源48億聯貸 15:572021/11/08 財經 全球近2.5億例確診 Delta疫情降溫但東歐拉警報 12:252021/11/08 國際 台獨名單與歷史定位 04:102021/11/08 時論廣場 工研院創新網路智慧稽查系統 勇奪國際能源大獎 15:402021/11/08 財經 得獎專業戶 豐邑連續21年獲百座建築金質獎 19:522021/11/08 寶島 時論廣場》台獨名單箝制兩岸牌（季霆剛） 19:592021/11/08 時論廣場 財經熱門新聞 拿阿嬤給的500塊 流浪漢靠這招暴賺11億 還變美國公民 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 - 財經 外資連2買今再敲進台股67億 卻大賣這幾檔熱門股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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