據央視新聞報導，11月7日起，受強冷空氣影響，內蒙古、吉林、遼寧等地出現強降雨。大陸中央氣象台8日18時繼續發佈暴雪橙色預警：預計8日20時至9日20時，內蒙古東南部、遼寧中北部、吉林西部、黑龍江中部和西南部等地有暴雪或者大暴雪、局地特大暴雪。預計這一帶降雪過後，新增積雪局地可達20至40公分以上。

此外，大陸中央氣象台8日18時繼續發佈寒流藍色預警：預計8日20時至9日20時，吉林東部局地降溫幅度可達8℃以上。

大陸氣象專家提醒，東北地區降雪持續時間長、降雪量大，雨雪相態複雜，具有極端性。今年是「雙拉尼娜（聖嬰）年」，拉尼娜（聖嬰）現象是繼去年之後，連續第二年出現，一旦出現這一現象後，中國大陸冬季總體偏冷的概率在70％左右。

※內蒙古

8日，受強冷空氣影響，內蒙古通遼市中部和南部出現暴雪，並伴有吹雪，能見度較低。通遼市氣象部門發佈多次預警，其中發佈3次暴雪紅色預警 ，4次道路結冰黃色預警。

因受特大暴雪天氣影響，通遼機場能見度不足50米，最大風速為17米每秒，機場道面積雪深度達43公分，機場跑道實行臨時關閉，所有進出港航班取消。

※吉林

今天（8日）吉林多地出現降水，導致道路濕滑、車輛行駛緩慢。吉林省氣象部門8日17時47分繼續發佈暴雪紅色預警：目前，白城、松原西部已經出現明顯降雪天氣。預計未來12小時，上述地區仍有暴雪到大暴雪，部分地方有特大暴雪，同時伴有6至8級偏北大風。

※遼寧

7日夜間起，遼寧瀋陽遭遇凍雨、暴雪罕見天氣，積雪厚度一度達到10至15公分。

在東北地區蔬菜生產的主產區，據不完全統計，瀋陽新民地區目前已有300餘座設施農業蔬菜大棚溫室被積雪壓塌，目前當地政府正組織搶險，種植戶及農業合作社正在進行生產自救。

受強降雪影響，遼寧瀋陽部分建築被壓塌。截至8日17時，遼寧鞍山市區雪深已40釐米。受特大暴雪影響，大量車輛被積雪覆蓋。

瀋陽市教育局通知，為保障廣大師生安全，11月9日（星期二），全市各級各類學校（含幼兒園）不到校（園）上課，學校開展線上教學，校車停運，校外培訓機構停止一切培訓活動。

※黑龍江

從7日晚開始，黑龍江哈爾濱市迎來今冬首場降雪。8日白天，降雪轉為降雨，形成凍雨災害性天氣。黑龍江省氣象部門預計：8日夜間到9日白天，黑龍江省繼續維持雨雪天氣，哈爾濱南部、黑河中部有大雪，其他大部地區有中雨夾雪或小到中雪。伊春、哈爾濱、鶴崗、佳木斯、雙鴨山、七台河、雞西、牡丹江部分時段有凍雨；黑龍江省大部地區有道路結冰。

黑龍江省氣象災害應急指揮部決定：於8日16時將重大氣象災害（暴雪）應急響應由Ⅲ級提升為Ⅱ級。

※東北網友心聲：希望雪快點停！

南方人看到皚皚白雪，覺得雪景好美。但是東北人已經快受不了了，紛紛上網留言：「雪下了兩天了吧，這次浪漫過了頭。大風吹的白茫茫一片，睜不開眼睛。」「在這種極端天氣下，我們學校的男老師，雖然數量不多，但是好多都沒有回家留在學校清雪，好辛苦。」

還有住校生說：「宿舍的窗戶差一點就要被雪掩埋了，我還看到微信群裡我們村書記發的視頻，有人家的牛棚坍塌把牛砸死，有的人家風擋被雪壓塌，還有煙囪被雪蓋住導致人一氧化碳中毒的。」「哎，災難，媽媽說自從她記事沒下過這麼大的雪。我們學校之前也沒儲存菜，今天中午吃的就是米飯和湯。我下午第一節課就餓得肚子咕咕叫。」