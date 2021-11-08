近兩年在海外因疫情無法返台團聚的台商，隨著指揮中心宣布調整檢疫措施，有條件開放10+4天檢疫，預計將吸引大批台商返鄉潮，帶動春節圍爐宴商機，預估年菜市場有望成長二成、上看60億元，各家飯店、餐廳的除夕圍爐宴可望提前爆滿！新天地（8940）餐飲集團為搶攻年菜外賣商機，搶先推出四款外帶年菜組合搶市，銷售量上看1200組、年增二成以上。

新天地餐飲集團表示，全球疫情依舊嚴峻，國人無法在過年期間出國旅遊，加上今年檢疫期條件放寬，吸引更多旅居海外國人陸續返台過年，預期農曆春節圍爐宴訂位熱潮將更勝去年！尤其10月份疫情逐漸趨緩，用餐限制逐步放寬後，詢問除夕圍爐宴的電話暴增，新天地預估，除夕圍爐宴有望在12月下旬提前額滿，滿訂速度可提前一至二週！

雖然國內疫情控制良好，但國外疫情仍然嚴重，大批返台人潮會不會造成疫情破口，是大眾心中的隱憂，餐飲業者預期，選擇常溫外帶年菜在家安心享用的需求，將較往年增加。

以新天地為例，針對訂不到圍爐宴或因疫情不想外出用餐民眾的需求，今年推出四款外帶常溫年菜搶市，外帶年菜的備量增加兩成，搶攻在家團聚圍爐商機。新天地預估，外帶年菜銷量可增加二至三成、達到1200組。

由於外帶年菜琳瑯滿目，菜色內容及價格五花八門，新天地建議消費者，在購買年菜時要把握三要訣「挑品牌、吃招牌、看頭排」，才不會在圍爐宴踩雷。「挑品牌」即是選擇口碑好的餐飲品牌，降低品質不良的風險；「吃招牌」是選購該餐廳的經典招牌菜；「看頭排」是年菜擺盤要有看頭，讓圍爐家宴的主人有面子。

新天地今年共推出四款外帶年菜組合，分為十人份及六人份，搶攻小家庭或三代同堂的圍爐商機，售價從6888元至9988元不等。經典招牌「御品魚翅佛跳牆」，是以老母雞高湯精燉熬煮8小時口感溫潤，充滿年味象徵富足；「帝王蟹米糕」採黃金比例尖糯米與圓糯米拌炒豐富配料，為香氣四溢的家傳美味；象徵長壽的「花膠長參燴長年菜」，以過年必吃的芥菜加入雞高湯燴煮，充滿膠原蛋白的珍貴花膠及海參。

今年首次亮相的「吉祥拼盤聚寶盆」，是新天地廚藝團隊將桌菜宴飲中不可或缺的前菜拼盤，採用禮盒方式將各種料理放入盤中，有涼菜，還有高檔鮑魚、海鮮，融入日式、台式等作法，將款待賓客的盛情裝入盒中，既大器又體面。