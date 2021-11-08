台中東區干城重劃區地上權商用地，近期掀起搶標熱潮！財政部國產署中區分署四筆地上權土地今（8）日開標，其中，東區練武段商業區土地約1816.8坪，由麗寶集團旗下的福容開發，以總金額約6.57億元、溢價率約31％得標，不僅攔胡新光人壽搶標成功，且得標總價超越全聯實業今年8月底在干城取得的5.81億元地上權案，再度刷新台中地上權總價紀錄！

國產署今年第二批國有地招標設定地上權案於8月底開標，其中，台中東區干城重劃區地上權土地面積2012坪，地點位於東區進德路、進德二街口，70年地上權案，底價設定約5.73億元，最後由全聯實業以5.81億元得標，換算每坪單價約29萬元，當時創下台中地上權總價最高紀錄。

今日開標的台中市東區練武段商業區土地，基地位於自由路三段與自由三街交叉路口，70年地上權案，權利金底價5.02億元，換算每坪單價約27.7萬元，吸引福容開發與新壽兩封標單爭搶。最後由福容開發以每坪約36萬元成功搶標，再度刷新台中地上權總價新高紀錄；短短兩個多月，干城地上權地價漲幅達二成以上。

東區干城重劃區鄰近台中火車站新站，在秀泰商場及預計2022年下半年營運的「lalaport購物商場」陸續進駐後，挹注商業機能活絡，帶動周邊房地產漲聲響起。據悉，新壽看好東區的發展前景，這次出價5.06億元標購東區地上權商用地，打算得標後，在東區打造中部辦公總部，不料卻被福容開發加價1.5億元、以新高價成功攔胡！

麗寶集團今日除了標得台中東區練武段商業區土地外，旗下的麗寶建設，今日也以總價4.03億元，標下雲林縣虎尾大學段的6869.77坪土地。

麗寶集團麗盛建設總經理何昭宏表示，麗寶集團看好台中干城重劃區的發展潛力，福容開發今日得標的東區練武段商業區土地，未來不排除朝複合式開發，但目前傾向推地上權住宅案，最快預計2022年底推案。

何昭宏強調，隨著台中房價高漲，地上權住宅案因為售價約是所有權住宅的六至八成，加上地上權住宅貸款案有望鬆綁，反而有機會異軍突起。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近年台中商用不動產需求升溫，帶動地上權發展，福容開發以6.57億搶下干城重劃區地上權商用地，再度刷新台中地上權的總價紀錄，顯示業者對東區湖濱生態城一帶的發展十分看好，加上東區本來就有秀泰商場，未來連同商業區地上權開發完成後，可望彼此串聯發展，成為台中東區的商業娛樂新據點。