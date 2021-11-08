在線上投票結果顯示，有近6成網民認為特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）應該賣掉手中一成持股後，特斯拉股價周一應聲重挫。

由於投資者為穆斯克售股預做準備，美股周一開盤特斯拉股價下滑逾5％；此外它在德國法蘭克福上市的股票也曾一度狂瀉約9％，後來跌幅縮減到7％。

穆斯克上周六（6日）在推特進行民調，向逾6000萬追蹤者詢問他是否應該脫售手中約10％的特斯拉股票。該民調為期一天，結果在參加投票的約350萬追蹤者當中，有近58％投下贊成票，不同意者則有42％。

在線上民調結束後，穆斯克推文回應，無論結果如何、他都將欣然接受。如果穆斯克真的賣掉10％持股，就上周五（5日）收盤價計算，將可套現約210億美元。

外界認為，穆斯克上周末在推特上拋出如此怪異議題，可能是想藉由該方式，向美國國會考慮欲對富豪的未實現資本利得課稅一事提出異議。

穆斯克先前透露他必須在未來3個月行使大量股票選擇權，這意味他將面臨鉅額稅單，由於他在特斯拉擔任執行長一職並沒有領取任何薪水，因此他必須出售部分股票來繳付稅金。

根據FactSet數據顯示，穆斯克迄今仍是特斯拉最大股東，到6月底為止，他持有約1億7050萬股特斯拉股票，相當於特斯拉逾17％股份。就上周五收盤股價計算，穆斯克的持股價值約兩千億美元。

特斯拉股價今年來已強漲近75％，這也使得該電動車大廠市值在10月突破1兆美元大關，成為第五家躋身市值1兆美元俱樂部的企業，其他四家則分別為蘋果、微軟、亞馬遜與谷歌母公司Alphabet。

然而帶動特斯拉股價一路狂漲的推手，就是它亮眼的業績表現，今年該電動車業者的獲利已連續第三季改寫新高。

在看好特斯拉成長前景，上月交易員持續加碼特斯拉的買入選擇權，這也為該股漲勢再添多頭柴火。