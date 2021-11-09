伊拉克安全人員與消息人士說，昨天鎖定伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）的無人機攻擊，是由至少1個伊朗支持的民兵團體所發動。

哈德米昨天在首都巴格達（Baghdad）官邸，遭到載著爆裂物的無人機攻擊，所幸他毫髮無傷逃脫。

消息人士今天匿名告訴路透社，用來攻擊的無人機和爆裂物都是伊朗製造。

攻擊案發生後，路透社隨即聯繫一個與伊朗結盟的準軍事團體，但發言人拒絕評論本案或可能作案者；其他獲伊朗支持的團體則都無法立即聯繫上。位於德黑蘭的伊朗政府未立即回應置評要求。

兩名伊拉克安全官員與3名消息人士說，這起攻擊是由至少1個在伊拉克境內、獲伊朗支持的團體所犯下，但他們對於誰是確切作案者的評估有些不同。

兩名安全官員說，攻擊案是由強大的「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）和「正直聯盟」（Asaib Ahl al-Haq）聯手發動。一個民兵消息人士則稱真主黨旅有涉案，但無法證實正直聯盟的角色。

真主黨旅和正直聯盟未立即發表可公開的評論。

伊拉克幾週前舉行大選，包括真主黨旅和正直聯盟等伊朗支持的民兵都不滿選舉結果。這次攻擊升高了伊拉克境內緊張局勢，但迄今尚無組織宣稱犯案。

伊拉克國會中原本有一些政黨代表與伊朗結盟的準軍事團體，但他們在10月10日的選舉中，輸掉數十個掌控多年的席位。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1101108