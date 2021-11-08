在軍用航太產業當中，北歐的瑞典顯得特別獨樹一格，雖然規模不大，但是紳寶集團(Saab)的噴射戰機(J-35、JAS-37、JAS-39)都稱的上航空傑作。現役的JAS-39被譽為傑出的非匿蹤戰機，受到不少開發中國家的青睞，來談談這架北歐獅鷲獸。

歷史

JAS-39的研發計畫在1979年就展開，這是為了確保J-35「龍式」(Draken) 和JAS-37「閃電」( Viggen)之後，持續保持先進航空能量的新計畫，雖然此時JAS-37還在量產中，但是提前布局、未雨綢繆一直是瑞典的好習慣。

依據JAS-37的三角翼配前翼設計的良好操作經驗，JAS-39「獅鷲」在設計初期就決定取採用全動式三角翼加前翼的方案，以確保更優秀的機動靈活性。另外，「獅鷲」處在經典第4代世代戰鬥機（F-14、F-15、F-16、F/A-18、MiG-29、Su-27）之後出現的，是飛行操作模式從中立穩定，走向先天不穩定的一代，也在此時電傳飛控系統變得成熟，紳寶少走了許多電傳飛控系統開發初期的困難之路。

加掛流星飛彈與精準炸彈的JAS-39E。(圖/瑞典空軍)

只是，JAS-39並非匿蹤設計，這是因為瑞典出於對成本與時程的考慮，同時他們也認為，未來的戰機市場上，仍有非匿蹤戰機的一席之地。

首架JAS-39於1988年12月首飛，取得了滑行700公尺即離地的成績，這是瑞典獨特的戰機性能要求，該國希望戰機能夠在公路上起降。雖然試飛表現良好，但是蘇聯在1991年底解體，這使得瑞典最大的國防威脅消失，獅鷲戰機的研發必要性受到質疑。所幸仍然決定持續推動，到了1996年，獅鷲戰機進入初始運作狀態，也在同一年，瑞典空軍的J-35龍式陸續除役，頗有世代交替的意味。

JAS-39巨大的全動式前翼。(圖/瑞典空軍)

瑞典空軍當然是獅鷲戰機最大用戶，擁有204架，不過獅鷲戰機目前已製造306架，多出的100多架就是海外用戶，約有5個國家採購JAS-39，仍然有持續銷售的潛力。

特徵

與其他的第4世代戰機相比，獅鷲戰機的主要特點是體積小、成本低，單位價約6000 萬美元，卻有4代戰機頂尖的航電與作戰性能。詹氏防衛將JAS-39評為「營運成本是所有現代戰鬥機中最低的。」

另外，它的數位化座艙也是一絕，飛行員喜歡它易於掌握和相對簡單的界面，相當容易上手。在殺傷力方面，獅鷲是世界上第一種攜帶流星長程空對空飛彈(MBDA Meteor missile)的戰鬥機，這是一種超視距 (BVR) 武器，射程超過250公里。獅鷲C 可以攜帶4枚，而獅鷲E可以攜帶7枚。

性能方面，獅鷲E最大起飛重量16500公斤，速度2馬赫，巡航距離達到1500公里。它的近距離戰鬥也相當出色。

用戶

紳寶公司已成功地將獅鷲戰機出口到匈牙利、捷克、泰國、巴西和南非。可能採購的對象有芬蘭、加拿大、波札那、哥倫比亞、克羅埃西亞、印度、印尼和菲律賓。紳寶對於出售戰機非常積極，在技術轉讓方面相對開放，並促進當地公司參與戰機某些零部件的製造。這使得許多有意加入航空工業的開發中國家，願意選擇獅鷲戰機。

但是，獅鷲戰機有些設備來自英國BAE系統公司，這使得英國對獅鷲戰機的出口具有否決權，致使阿根廷無法獲得。