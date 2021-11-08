遠東SOGO周年慶蓄勢待發，今（8日）由營業總經理汪郭鼎松、行政總經理杜金森領軍，台北東區掃街發DM，除了激勵員工，也為刺激買氣暖身，汪郭鼎松表示，SOGO周年慶的核心價值是帶給消費者最快樂的購物體驗，及最大價值的回饋，商品努力最多、最寵愛顧客。

此外，SOGO營業資深副總吳素吟提到7日立冬，昨天氣溫就下降，上周36度時她求氣溫降10度，一口氣下降15度，已把冬衣、靴子、暖氣都備妥，力拚34周年慶，「全台7店110億元不只達成，還要超標！」

周年慶期間，化妝品、保養品、香氛單日單櫃滿6000送800；國泰世華10%回饋無上限女裝女鞋男裝、鍋具寢飾滿6000送600；國泰世華、遠東商銀天天享回饋，化妝品、香氛、家電單筆滿1.5萬贈300。持紙本五倍券全館持單筆2500元送250元購物電子抵用券，餐飲、超市、食品名店指定品牌單筆1000元送100元餐飲電子抵用券。