捷運及公車上的博愛座到底誰能坐，爭議不斷，一名網友表示，日前搭捷運從淡水到板橋，因為他大腿斷掉，只有打鋼釘沒打石膏，不料坐了博愛座卻被一名孕婦嗆聲讓座，他氣不過，竟直接把褲子脫一半，露出大腿斷掉的地方，不僅讓眾人看傻，意外結局也讓一堆網友笑翻。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》分享自身經歷指出，之前腳斷掉打了鋼釘、沒打石膏，一開始真的不敢坐博愛座，總是硬撐用單腳出力，扶著把手直到下車，就是怕被正義魔人無限上綱，有一次他搭捷運從淡水到板橋，因為真的很遠沒辦法站，所以他就坐了博愛座，不料一名自稱孕婦的人叫他讓座，而且還一直對他大小聲。

原PO一氣之下，竟把褲子脫一半，直接給對方看他大腿斷掉的地方，並嗆聲「你X媽比我嚴重是不是？X！你懷孕很囂張嗎？」結果那名自稱懷孕的婦人嚇到趕緊離開車廂，對於他在大庭廣眾直接脫褲的行為，眾人覺得又驚訝又好笑。

貼文一出瞬間吸引近3千人按讚，網友紛紛回應「給當眾脫褲的勇氣一個讚」、「有的真的欠教育」、「應正名為”道德綁架座”」、「你真的很猛」；還有網友笑稱「還好你沒有情急下連內褲也脫了」、「脫褲子那邊太有爆點了」。

原PO則強調，他認為博愛座是給需要的人，但從外表不一定看得出來，包括女生可能「那個來」不舒服，男生可能頭痛、頭暈…等一些看不到的問題，並不是只有所謂的老人或孕婦可以坐。