目前回到美國的新竹街口攻城獅前洋將，隨後改任球員技巧發展教練的雷特，8日上午突然發表IG動態影片指控攻城獅，在今年夏天與秋天都未聯繫他討論任何返台事宜，更放話目前光是違約金可能高達百萬美元，不過攻城獅晚間也發表新聞稿，強調雙方可以無條件終止合約且不需支付任何賠償金，雙方明顯陷入各說各話窘境，恐怕接下來將會走到打官司這一步。

以下是新竹攻城獅新聞稿內容，『8日球員技巧發展教練雷特於社群平台發布有關合約存續之相關言論，攻城獅球團對此感到遺憾。球團於今年2月與雷特簽下教練合約，雖合約年限至2022年8月，但當時為讓雷特有機會以球員身份征戰賽場，並保有後續合作彈性，特別於合約內載明「雙方皆可無條件終止合約且不需支付任何賠償金」與「休賽季離隊時將不支付薪水」。

高景炎總經理與雷特於4月起即開始討論雷特離台與返台時間，但因雷特於BIG3職業三對三聯盟選秀會中獲選，因此返台時間無法完全確認，雙方於7月至11月間持續以通訊軟體溝通返台時間。近期球團高層與教練團已密切討論雷特回歸日，但雷特於11月5日以信件通知片面要求解除合約，球團將秉持著合約精神，並交由球團法務協助處理後續合約事宜，期盼能儘速讓事件和平落幕。』