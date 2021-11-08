「紅包」人見人愛，可是大家都知道「路邊的紅包」是不能亂撿的，因為撿了可能有人跑出來要你「冥婚」。日前就有一名失業2個月的男網友發文表示，在他最落魄的時候，有天突然在路邊看到一個裡面包著「五倍劵夾冥紙」的紅包，讓他苦惱到底要不要撿起來？

這名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他在失業2個多月的時候，在路旁看到這包「五倍劵+冥紙」的紅包，讓他不知該如何是好。照片中可見，原PO在地上發現的這包紅包裡，不但裝著滿滿的五倍券，還夾帶幾張冥紙，讓經濟上正面臨困難的他，實在難以抗拒，便崩潰地問網友「我該如何？」

根據民間習俗，紅包裡頭可能會出現某人的生辰八字、照片、指甲或是頭髮，目的可能會是要冥婚或將厄運轉嫁他人的意思，通常撿了就代表願意娶鬼妻以及替他人過運。

貼文一出，網友紛紛笑回「拼看看，搞不好可以少奮鬥20年」、「趕緊撿了告訴我們後果」、「撿啊，被女鬼纏總比窮鬼纏好」、「恭喜成家」、「用5千改運」、「撿回家當姑爺」、「連這個也可以用振興券」、「不用怕，頂多一裡拜後剩下一張照片而已」、「恭喜脫單」。