光洋應用材料科技公司與新創環保科技公司在台南市柳營科工區的土地買賣合約，被質疑涉及財報不實與特殊背信罪，新創與母公司森鉅科技8日發表聯合聲明，不僅駁斥台鋼派的光洋科新董事長王炯棻指控，強調一切都是惡意扭曲事實，還將提告求償。

據了解，王炯棻指控光洋科公司派原任董事長馬堅勇，私自同意延展與新創的不動產買賣契約解約期限，有虛偽隱匿的法律風險，除撤換馬堅勇外，還依證券交易法提告財報不實及特殊背信罪，以維護光洋科與股東利益。

森鉅今天與新創發表聲明，指新創於2018年11月9日與光洋科簽訂不動產買賣契約書，光洋科願將柳營區名下土地出售給新創；雙方簽訂的合約還規定，如果新創尚未符合《台南市柳營科技工業區土地出售要點》，導致無法達到買賣標的物移轉交易條件時，只要新創沒有違約情事，光洋科便同意租賃期間得再續1年。

森鉅表示，因疫情關係導致新創在3年租賃期滿，尚未達到買賣物移轉交易條件，因此雙方依原合約租賃續約條款於10月1日簽訂不動產買賣契約第1次增補協議書，同意展延租賃期間為2021年11月10日至2022年11月9日。

不料，台鋼派的新董事長王炯棻，明知該合約係新創與光洋科依原有不動產租賃合約的合法展延行為，竟惡意扭曲事實，先於11月5日向大眾傳播不實訊息，藉此不實指控與非法手段撤換董事長馬堅勇，並對外公告自稱為光洋科新任董事長後，又於7日提出新聞稿抹黑馬董事長與森鉅達成不利於光洋科的協議，此不實指控行為，已造成馬董事長、新創及森鉅的名譽損失，且嚴重影響森鉅及光洋科股東權益，令人遺憾。為此，新創與森鉅將對王炯棻相關的不實指控提告並求償。

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