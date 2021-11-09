1218四大公投，民眾會出來投票嗎？《台灣民意基金會》董事長游盈隆直言，他對於蔡英文總統兼民進黨黨主席10月30日曾公開表示，「3年前開票開到半夜，很多民眾為了領票，排了好幾個小時的隊，甚至還有邊投票邊開票的情形，大家都還記得很清楚」這段話很有意見，他認為，這種倒果為因，稱「公投綁大選」造成混亂的說法，正好應驗了台灣一句俗語：「不會駛船嫌溪灣」。因此，年底四大公投，他這一票支持「公投綁大選」，毫無懸念。

游盈隆8日深夜在臉書以「拿掉公投神主牌，民進黨還剩下什麼？」為題，發表對民進黨反制公投的一些個人見解。

「民進黨政府過去這12天反制公投攻勢不可謂不凌厲，論述面也有若干新意；但持平而論，除核四議題之外，基本上氣盛於理，企圖以一種「眾口鑠金」的方式蠱惑人心、力挽狂瀾，盛氣凌人背後的心虛與權力傲慢矛盾地並存。百分百蔡氏政治風格的展現。」游盈隆指出，這是他上一篇貼文中的一段話，現以「公投綁大選」為例，稍加申論。

他表示，10月30日早上，是民進黨政府正面迎戰四大公投第一場大型群眾演講會；晚間，針對四大公投，蔡總統兼黨主席透過臉書首度提出較完整的想法。關於公投綁大選問題，她提出兩點理由，希望民眾支持投下不同意票。

第一，她說「3年前開票開到半夜，很多民眾為了領票，排了好幾個小時的隊，甚至還有邊投票邊開票的情形，大家都還記得很清楚」。

這讓游盈隆直呼「OMG. 妳嘛卡幫幫忙！妳講這番話彷彿三年前總統是馬英九，不是自己。三年前的公投之亂不就是妳領導的政府搞出來的嗎？自己出的亂子，卻一副事不關己的樣子，徹底推卸責任。甚至變本加厲，倒果為因，說是因為公投綁大選造成混亂」，正好應驗了台灣一句俗語：「不會駛船嫌溪灣」，明明是一個簡單的公投管理的問題，自己處理不好卻怪罪是「公投綁大選」，根本是「祙生牽拖厝邊」。

游盈隆認為，說穿了，其實是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」的心理作祟，害怕國民黨不斷複製2018公投經驗搞倒民進黨，如此而已。講更白一點，就是私心而已。

第二，蔡總統提到「我們把公投和大選分開，就是希望大家在做決定的時候，能夠更理性，讓公共政策的決定可以更周延，也不會被選舉的激情所影響；公共議題應該被好好討論，所以公投綁大選這一張票，一定要蓋不同意。」

游盈隆也感嘆，講的四平八穩、冠冕堂皇，一副很超然的樣子，其實本質上是反公投的言論，是脫離現實、不接地氣的沈思冥想。就西方民主經驗來講，公投與選舉並行所在都有，即以台灣經驗來講，公投與總統大選並行也並無滯礙難行之處。

此外，蔡政府一方面藉口「公投綁大選」易造成混亂，主張兩者應切割，應分開分年辦理，但另一方面卻又主張政府推動的「修憲公投」要和2022地方大選綁在一起，前後矛盾，這又該作何解釋？這不就是「只許州官放火，不許百姓點燈」的具體例證嗎？

最後，游盈隆無奈表示，回顧1990年代初期以來台灣人民辛苦爭取公投的滄桑史，可敬的蔡公投已離我們遠去，再看今天民進黨當權派惡搞公投，前後矛盾的種種惡行，「民進黨國民黨化」到這種程度，完全失去理想性，令人不勝唏噓。想想看，拿掉公投神主牌，民進黨還剩下什麼？年底四大公投，自己這一票支持「公投綁大選」，毫無懸念。