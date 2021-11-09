歹徒林進發鑿穿華南銀行大稻埕分行的金庫外牆，搬空9195萬元大鈔，由於線索太少，警方辦案過程一度受阻，要不是員警機警盤查，且林親口承認犯案，華南銀搶案恐怕永遠無法偵破。當時承辦本案的檢察官，聽完林的犯案過程，也不禁讚嘆是「超完美犯罪」。

林進發落網後，坦承犯下華南銀搶案，口說無憑，專案小組帶著他返回吉林路的租屋處，果然找到近2000萬元贓款，華南銀的封條都還沒拆。不過，林聲稱獨自犯案，仍讓檢警難以相信，他似乎覺得自己被小看了，不僅一五一十交代犯案過程，還帶檢警重返現場模擬。

林進發說，他1988年因竊盜案遭判刑7年，被送到綠島接受保安處分，當時綠島監獄關了不少重刑犯，可說是「高手雲集」，他就在裡面「進修」，不時向獄友討教，學會了各種破壞保險櫃、保全系統的技巧。

出獄後，林進發搭遍台北市每條公車路線，尋找下手目標。他選定的銀行，與相鄰建築物間要有隱密防火巷；隔壁也必須正在施工，鑿牆時發出的聲響，才不至於讓人起疑，大稻埕分行恰好符合這兩項條件，成了絕佳的犯案地點。

林進發還親自跑一趟大稻埕分行，表面上說要開戶，眼睛則在四處搜索。他先是估算地磚長寬，坐在櫃檯時，再數著櫃檯到金庫間共有幾塊地磚，短短的開戶時間，就讓他成功掌握金庫位置。

但鑿牆的震動勢必觸發警鈴，林進發說，他每次開始鑿牆，先施工3、5分鐘，然後爬出防火巷，到銀行對面抽菸，看著保全趕來察看，找不出問題離開，就這樣重複幾次，保全就不會來了。林就這樣每天鑿一點，花了一個月「蠶食」金庫外牆，算準在選舉日鑿穿，全台都在關注選舉，又是連假，他有的是時間搬錢。

省長選舉當天，林進發成功潛入銀行金庫，搜刮數不清的鈔票，整整裝了4大袋，再使用繩索吊掛拉上隔壁棟3樓工地，犯案前他還每天跑15公里鍛鍊體力，1袋36公斤重的錢根本是小菜一碟。檢警聽完林的供詞，找不出矛盾之處，終於相信他是獨力犯案。

不過，檢警在林進發這邊只找到2000萬，另外7000萬元呢？林說，未免被人懷疑，他只先搬1箱錢回家，再返回現場時，看到附近有巡邏車，以為東窗事發，就放棄另3箱錢了。這7000萬元究竟去了哪裡，謎題迄今仍未解開。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。