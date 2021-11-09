在特斯拉分拆股票後，股價再度突破1千美元大關，全球電動車的趨勢仍不停止。

至於台灣的電動車供應鏈，哪些族群比較值得關注？

今年10月全球資本市場最具話題的一家公司，當屬特斯拉。10月以來，公司股價漲幅超過43％，10月25日單日甚至上漲近13％，繼去年股票分割「一拆五」，分拆到每股4百美元後，如今再度突破1千美元大關，市值也終於突破1兆美元，躋身至與尖牙股相同的「兆元俱樂部」。而特斯拉創辦人馬斯克的身價自然隨之暴漲，超過亞馬遜創辦人貝佐斯，成為全球首富。

在特斯拉亮眼的表現之下，市場上也紛紛探究特斯拉股價10月一路暴漲的原因。除了特斯拉本身第3季的財報表現吸睛，營收、獲利、毛利率表現均優於市場預期之外，交車數量也是話題；再者，包含跨國租車集團赫茲（Hertz）在今年第2季一口氣訂購的10萬輛特斯拉電動車，至少有44億美元價值，也引發未來想像空間。

不過，在這些業績、訂單數字之外，最大的利多消息，還是特斯拉的售價調漲動作。

自2019年特斯拉全球大降價過後，今年因應原物料成本不斷上漲，全球仍籠罩在「缺貨缺料缺晶片」的陰影下，導致製造成本不斷上升，只能轉嫁給終端消費者，Model S、Model X在第2季調漲售價，如今連銷量最好的Model 3也在10月底宣布漲價近5％。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉分析，調價動作不只有望帶動特斯拉的毛利表現，某種程度，也反映出特斯拉面對全球晶片荒的因應表現，遠勝傳統汽車製造商。

趨勢：電動車滲透率升高

回過頭來看台灣，台股中的電動車產業相關個股在特斯拉的刺激之下，紛紛帶量上漲，一時間，10月底台股盤面主角，就成了電動車相關供應鏈。對此，日盛投信全球智能車基金研究團隊分析，汽車晶片預期到明年上半年仍舊短缺，不過短缺的幅度可望逐漸舒緩，由於汽車業最壞的情況已經過了，產業面正從低谷慢慢爬升，因此，類似特斯拉業績佳音等任何利多消息，市場都很容易快速買單。

爬梳歷年的汽車出貨量，在新冠疫情橫掃全球前，19年汽車出貨量超過9千萬輛，其中賣出210萬輛電動車，占比約2.3％。而今年預估汽車整體出貨約7千5百萬輛，其中約有5百萬輛電動車，占比達到6.7％左右；也就是，雖然整體銷量受到新冠疫情影響，電動車的滲透率卻不降反升，愈來愈高。

焦點：電池、充電樁商機大

只不過，特斯拉股價愈瘋狂，其公司市值與市占率的「乖離程度」也就愈大，現階段看來，特斯拉市值已超過前10大傳統車廠的總和，但是特斯拉銷量占汽車總銷售量比率約只有3％；法人解讀，在這樣的誇張差距之下，對類股族群的帶動效果而言，未來想像空間的題材效應，將明顯強過實際基本面意義。

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