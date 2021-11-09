現代社會日趨複雜，公共服務的內容與面向亦更為多元，為了讓民眾便利地獲得所需服務，近年來台北許多公共服務機構都在指標識別系統上下足工夫，除發揮基本的指引功能，也力求讓使用者能一眼辨識、又可獲得良好的觀視體驗，彰顯城市友善的一面。「卵形設計」藝術總監葉忠宜與字體設計師張軒豪，從設計專業角度出發，借鏡國外範例，為我們指引理想的服務場域識別樣貌。

考量色盲族群對明度高低較為敏感，大多數的公共場域指標會以黑色燈箱搭配黃色及白色標示來呈現。（攝影／張晋瑞）

考量色盲族群對明度高低較為敏感，大多數的公共場域指標會以黑色燈箱搭配黃色及白色標示來呈現。（攝影／張晋瑞） (2)

公共場域的指標設計準則

當你走進醫院、政府機構、圖書館等場所，是否曾因眾多的服務項目或偌大複雜的空間而感到眼花撩亂、無所適從？因此，如何讓前來尋求服務的使用者能藉由清楚醒目的識別標示，快速獲得正確的指引，便成為規畫識別系統的重要考量。

談到公共服務場域的識別指引，葉忠宜表示，如美術館、圖書館、醫院這類服務不特定族群的場域，其指標設計應從使用者體驗的角度出發，在色彩配置、製作材質、字級、角度、高低等不同面向上，即考量到色盲、弱視、身障者等不同族群的使用需求。「以色盲人士為例，需要先將指標轉成黑白色調來測試，以明度落差高低，來確認指標的用色是否符合他們所能辨識的範圍，所以最常搭配的色彩公約數就是以黑色搭配白色或黃色。」

除了色彩明度上的落差，葉忠宜也認為使用燈箱製作指標可以提供更醒目的指引，是一個達到友善服務的途徑。舉例來說，「若燈箱是深色底、資訊是白色，透過發光設計，字體會呈現放大效果，讓使用者更容易辨識資訊；反之，燈箱底色若是淺色，上面的數字或文字就容易被光吃掉。」他補充，其實設置燈箱指標需要考量的層面很多，包括選用的字體、內部管線施工的方法等，「不過如果無法逐一考究的話，選擇深色底色是最安全的方案。」

展覽館與美術館的指標設計可在達成指引功能的前提下，在設計上發揮創意，展現空間的獨特魅力。（攝影／張晋瑞）

「梅田醫院」的指標運用柔和的圓體字型，為空間注入可愛的因子，降低醫院環境給人緊張與不安的情緒。（攝影／張晋瑞）

字體字型與指標排版的思考

擅長字體設計與排列的張軒豪也分享了服務場域指標的理想樣貌。他表示資訊單純化及與方向性結合，一直是設計師們相當在意的要素。

資訊化可為指標騰出空間，讓目的地資訊更突顯，「要留給版面呼吸的空間，所以可以將方向指標排在同一側，另一側則是資訊區塊，以多數人的閱讀慣性來說，這樣也能提高辨識速度。」他同時也提到，「在設計指標時，字體大小、字型運用也應同步考量。」

談到字型選用的重要性，葉忠宜以日本大阪「梅田醫院」院內的指引識別系統為例，「指示資訊的字體都較柔和，而且選用特殊載體，給人溫暖柔和的感覺，尤其在醫院這種場所，若能適度地運用指示設計降低緊張的氛圍，將會帶給使用者更為友善的就醫體驗。」透過選擇適當的字型，指標不僅能提供資訊的指引，也能帶給使用者更良好的使用體驗。

葉忠宜強調，除了指標的字型、大小運用，設置時也要優先考量指標是否放在對的動線位置，才能讓美學與功能同時發揮作用，「例如美術館的參觀動線指示，如果足以提供參觀者辨識方向，那麼過於醒目以及強調指標的存在只會成為干擾。」張軒豪也補充，在有大量人潮流動的交通服務場域，指標設計的功能性考量占比會高達八成，「相對的，美術館、行政機構等公共場所，只要動線資訊正確，在設計指標時，就可以多花心力在如何呈現創意，以及整體空間的美學思維上。」

藉由指標設計創造場域氛圍

「以歐洲、日本的指標設計來說，都有專人負責美化標示與分析使用者行為，目的就是打造最好的指標——你感覺不到它，但又能很自然地走到目的地。」提到理想的指標設計時，葉忠宜給了這樣的結論。對於曾參與過許多場館設施的提案，也常飛往國外實地考察的兩人來說，國外服務場域的指標設計發展趨勢，除了注重功能性與趣味性，還能融入場域空間，達成明確指示又不失美感，頗值得作為未來的參考。

張軒豪以日本札幌「由緣飯店」為例說明，飯店整體以木質調色系構成，營造出沉穩、安靜，能讓旅人放鬆的氛圍，因此在指標設計上也選擇低彩度的用色，並使用字體粗細適中的明體、字級偏小，連滅火器、緊急樓梯出口標示都維持簡潔優雅的設計，呼應飯店的寧靜氛圍，也成為場域的一部分。

同時，識別系統設計也能突顯出場域的特性，張軒豪分享，例如法國「世界報」總部以圖像指標致敬印刷產業，就是很好的例子，「雖然現代報紙和印刷都往更科技化的方向進步，但這個指標系統卻營造彷彿還聞得到油墨、聽得到手工活字排版的氛圍。」若能將這樣的思維應用到公共服務場域的指標設計，將能讓使用者感受到環境的整體性與特色，如此一來，指標也能成為傳達空間精神與形象的媒介。

不論從什麼方向切入，指標都必須能引領使用者抵達目的地，而透過設置在適當位置、指標設計易於辨識且不複雜，都是友善使用者的竅門。此外，若能把指標美感也納入設計準則，促使功能與美學結合，將可讓人們穿梭在各個公共場域時，除了能領受指標的貼心，還能從中感受城市與空間想述說的特色。

札幌「由緣飯店」的指標設計，呼應空間優雅、沉穩的調性。（圖／由緣飯店）

札幌「由緣飯店」的指標設計，呼應空間優雅、沉穩的調性。（圖／由緣飯店） (2)

本文作者：YC

(本文摘自《台北畫刊11月號646期》)