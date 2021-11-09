便利的交通運輸系統穿梭台北城，漫步台北街道感受城市的脈動，縱使迷途於巷弄小道，一旦走出巷口，看見熟悉的公車立牌、捷運標示或是方向指引，安心感便油然而生。透過「Plan b Inc. 」創辦人游適任的分享，看見台北的交通識別系統在時空更迭間化為集體共感，與市民、遊客的生活經驗一起成長，共同撰寫屬於這個城市的故事。

台北捷運的新識別以更簡練的設計呈現，在不同載體呈現，都能「一目了然」。（攝影／蔡耀徵）

台北捷運的新識別以更簡練的設計呈現，在不同載體呈現，都能「一目了然」。（攝影／蔡耀徵） (2)

與時俱進的交通識別

交通識別最主要的功能，即是指引民眾搭乘交通運具、指示移動方向及提供安全提醒，除了應顯眼易辨識，識別圖示設計也展現城市的特質。

近年來，簡潔成為當代設計潮流，因此在交通識別系統的設計中，不僅要融入簡潔的設計元素，更力求藉此體現城市品牌概念，傳達城市精神，讓市民及國內外旅客都能夠「一目了然」。「識別標示首重功能性，要站在使用者體驗的立場來思考，以台北捷運來說，其圖示在Google map 的呈現就相當簡潔明瞭，不會與周邊的識別有所混淆。」操刀北捷新識別設計的顧問企畫公司「Plan b Inc. 」創辦人游適任表示。

而隨著時代變遷，人們對於美感有了新的體驗，如何在保有功能性的同時，也延續民眾對原有交通識別的認知基礎，設計出符合時代潮流的新辨識，已成為交通辨識系統設計革新的當代課題。

以北捷為例，自1991 年即開始發展識別標誌，民眾對其已有根深蒂固的認識及印象，因此在北捷邁入25 週年之際，台北捷運公司決定發展全新的品牌識別，於是Plan b Inc. 以「台北城市，捷運生活」為核心概念，強化了識別設計的線條流動感，以呈現車廂移動、資訊交流的速度感，展現台北捷運的全新展望。

「台北捷運不只是公共運輸系統，也承載著民眾對未來生活文化的信念與企圖心。」游適任說，交通運輸與人們日常生活息息相關，因此「交通品牌辨識的革新，也可說是讓日常使用的民眾，意識到生活改變的最直接的一種方式。」

由設計師提出的國光客運全新識別提案，雖未實際運用，卻也反映當代交通識別重視的簡約、易辨認等特質。（圖／ ChanMing Hsu）

台北幹線公車識別以黃、藍、綠色弧行線條傳達城市交通與人群緊密的連結感，手機、電腦觀看時， 更易於辨識。（攝影／黃政達）

數位時代下的識別美學

「從交通辨識系統的演變就可看出時代推演的脈絡。」游適任說，過去使用者多半是透過實體輸出品接觸到識別系統，但在數位媒材發達的現代，人們常藉由手機、平板等多元數位載具接觸這些識別設計，因此設計思維須考量載體的不同，大膽地嘗試、翻轉傳統，同時也要注意載體閱讀的共融性。游適任說明，像是顏色的彩度、圖示在數位載體中的呈現方式，以及是否適合放大縮小閱讀等，因此未來的識別設計，都建議逐一修整線條細節，並讓標誌本身具有開放感，讓標示在數位媒介上能夠清楚地呈現。

游適任也表示，對於服務範圍遍及全國大小鄉鎮的國光客運，近期也有設計師提出全新的識別概念建議。以轉動車輪、夜間車流景象為靈感，運用多個半橢圓為設計元素，簡潔大方而具動感，交織出國光客運車體流動的品牌意象。雖說目前並非正式提案，但光是拋出這樣的想法，便足以讓人期待交通品牌識別所具有的開創性。

而2017 年推出的台北幹線公車品牌識別系統，正是落實當代設計的最佳範例。除了運用在數位載具上能清晰顯示的黃、藍、綠三種色調，弧形交錯的線條，傳達在十字路口邁步疾行的意象，搭配公車LED 動態顯示，更能傳達台北幹線公車將市民與城市緊密連結的意象。

在台北街頭識別台北

除了交通運具的品牌識別設計，台北街頭各種號誌、指標，都堆疊出台北的城市樣貌。例如有些路面會標示有大人牽小孩的圖像，也是反映台北友善氛圍的表徵。對游適任而言，台北就像是世界的縮影，近年來發展的交通識別都能感受到以使用者體驗為基礎。不過他也打趣地說，以台北市的人行道識別為例，有像是仁愛路、博愛路等「已發展」人行道，包括完善的標示搭配專用道路；但也有簡單在路邊塗以綠漆的「發展中」人行道，而台北的城市發展就是在這樣的迴圈內進行辯證，創造出屬於台北街頭的層次感。

此外，識別需要呼應城市環境也是當代的共識。例如GoShare、WeMo 等共享交通的識別，也是以簡明、具有流動感的風格為主，尤其識別色系以藍、綠為主，不僅傳達品牌對綠色永續的倡議態度，整體車身色彩也呼應識別設計，在城市流動間，不會過於搶眼跟醒目，注重與建物跟環境的和諧感。

「台北或許不如台南那類城市有歷史韻味，卻能發展出一套具備現代感、足以辨識台北的風景。」辨識台北，從交通運輸系統品牌革新開始，發揮集體共感的力量，打造屬於當代的交通新生活模式。

游適任認為台北的人行道，雖然具有「已發展」跟「發展中」兩種模式，未來若能因地制宜設立，將能讓交通識別發揮最佳作用。（攝影／黃政達）

游適任認為台北的人行道，雖然具有「已發展」跟「發展中」兩種模式，未來若能因地制宜設立，將能讓交通識別發揮最佳作用。（攝影／黃政達） (2)

本文作者：韋森

(本文摘自《台北畫刊11月號646期》)