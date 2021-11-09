腎臟是沉默的器官，即使受傷也不喊疼，等到腎功能失去6成以上才會出現警訊。而從中醫觀點來看，冬季對應腎經，是腎氣旺盛時期，必須養腎防寒。中醫師吳明珠指出，冬天的腎氣要「藏」，不能讓腎氣流失太快，否則很容易影響到身體運作，這時節最好早睡晚起、保暖保濕。她也建議6種黑色食物可以適量進食，有益吃出好腎氣。

花蓮慈濟醫院腎臟內科林于立醫師表示，日常最好仔細觀察自己的生活習慣，若出現「泡、水、高、貧、倦」等臨床症狀，分別是小便起泡泡、下肢水腫、高血壓、貧血及疲倦等，出現2項以上症狀就可能罹患腎臟病，應盡快到院檢查。

此外，醫師也提醒，腎臟與心臟血管系統息息相關，如果腎功能下降，心臟的負荷也會增加。秋冬也是心血管疾病的好發旺季，養好腎就是照顧心血管的關鍵重點。

●補腎食材首選：黑色食物

中醫師吳明珠指出，不管甚麼樣的養生建議，都一定要融入生活，才能達到最高效益。而冬天是儲存能量的最佳時刻，食補要以溫補為主。她在《養好腎不畏更年期》書中提到，中醫認為，色黑者入腎，因此想要補腎可以適量吃些黑色食物，像是黑芝麻、黑木耳、黑棗、黑豆、紫米和栗子等。

(資料來源/《吳明珠教你養好腎》、《40位中西醫嚴選健康食物》時報出版、《天然植物營養素》/臉譜出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

除了在日常餐食中適度融入黑色食材外，維持身體保暖恆溫，也是護腎要件。

醫師提醒，冬天作息應該「早睡晚起」，早睡能保養人體陽氣，保持身體的溫暖，在太陽出來之後起床可以避開清晨低溫。此外，雖然年長體弱者要避免在寒流或大風大雨時外出運動，以免發生中風、心肌梗塞等心血管疾病，但日常仍要保持適度運動習慣。只要運動前做好暖身，頭、背、雙手、雙腳注意保暖，都有助全身陽氣和經絡運行，幫助腎臟運作順暢。

●練習大步走 加大跨距如同拉筋也護腎

吳明珠醫師還建議，保養腎經就是要動，走路就是非常好的運動。尤其在確保安全、不會跌倒的前提下，盡量跨大步走，就能帶動到膀胱經，這是全身最大的排毒通道。如果每天能大步快走半小時，就有如天天在膀胱經拉筋30分鐘，維持身體清淨運作，自然能讓腎運作順暢，活化秋冬免疫力。