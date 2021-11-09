全球第1款進入人體試驗的三陰性乳癌（Triple-negative breast cancer TNBC） 疫苗出爐，負責試驗的美國克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）日前估計，2022年9月底將能提供數據結果。若成功，該疫苗研究將有效抑制乳癌復發風險，更可作為其他癌症疫苗研究的借鏡，提升全球癌症預防的品質。

●三陰性乳癌難治療、容易復發

三陰性乳癌是指雌激素受體（ER）、黃體素受體（PR）、第二型人類上皮生長受體（HER2）的基因表達檢測皆為陰性的乳癌，也是致命性與復發率最高的乳癌之一。雖然美國癌症協會統計指出，尚未擴散的三陰性乳癌的5年存活率為91%，但只要擴散至周邊組織或淋巴結，存活率便會下降至65%，若散佈到肺、腎等其他器官，存活率僅剩12%。

另外，因為該患者的3種受體都呈陰性，所以荷爾蒙療法、標靶療法在臨床上效果有限，目前唯一有用的預防方式就是乳房切除手術。

●20年研究出一劍！標靶α-乳白蛋白

奠基在20多年的研究上，該乳癌疫苗在動物試驗表現正面，可透過標靶α-乳白蛋白（α-lactalbumin）在小鼠模型降低產生乳癌的風險。

α-乳白蛋白原是女性哺乳期才會產生的蛋白，並在哺乳期後停止生產。但過去研究發現，有 70%至80%三陰性乳癌患者會產生過量的α-乳白蛋白。因此，該疫苗將α-乳白蛋白作為目標，去標靶製造該蛋白的腫瘤，降低三陰性乳癌的復發風險。

●從低劑量開始用藥，安全的話再增加劑量

該第1期臨床試驗將招募18至24位腫瘤已清除、但有高復發風險的TNBC健康患者。他們將接種3劑疫苗，每劑相隔2週施打，且每次都需接受血檢與體檢，來評估疫苗副作用與免疫反應。

研究人員會先讓1至3位受試者接種低劑量疫苗，在確保沒安全疑慮後，再增加劑量。若出現安全問題，則會在該劑量投入多位受試者，確認安全性與有效性。也就是說，劑量多寡與每組人數會由安全性結果決定。

在此試驗結束後，克里夫蘭診所希望疫苗下一步可針對擁有BRCA1或BRCA2兩個三陰性乳癌高風險基因的受試者，在他們主動提出乳房雙邊切除手術前，靠疫苗降低致癌機率。