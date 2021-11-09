數百萬的美國人天天都在服用低劑量阿斯匹靈，來預防心臟病發作或中風的發生，但美國預防服務工作小組（USPSTF）所推薦的阿斯匹靈新指南建議，許多沒有高風險疾病的老年人，其實不應該每天服用阿斯匹靈，否則反而會有反效果。

專家指出，因每天服用阿斯匹靈會增加內出血的風險，而且這可能會抵消阿斯匹靈對心血管的幫助。不過，針對已經有過心臟病發作或中風的人，建議在諮詢醫師之後，再看看是否繼續服用阿斯匹靈。

加州大學健康中心心臟病專家Steven Simon博士表示，仍有許多患者可能從每天服用低劑量阿斯匹靈中受益，包括那些已經發生急性心血管病變的患者與高風險者。

《The Healthy Heart Miracle》（健康心臟奇蹟）作者Gabe Mirkin博士說明，服用阿斯匹靈會減少凝血功能，這可能有助於預防心臟病的發作，但卻會增加大腦內出血導致中風或胃出血的風險，尤其是60歲以上的人，更可能死於出血，而大於保護他們免於心臟病發作。

Steven Simon博士指出，心血管疾病是美國的第1大死因，幾10年來，醫師經常建議老年人服用低劑量阿斯匹靈來預防心臟病和中風。由於估計每年有60萬5千名美國人首次心臟病發作，61萬人首次中風，因此預防這兩種疾病非常重要。

目前處於草案形式、並應在年底前完成的新版阿斯匹靈使用指南如下：

▸60歲以上沒有心臟病發作、中風、血管支架或心臟手術或動脈嚴重堵塞的人，不建議服用低劑量阿斯匹靈，因為出血的風險可能超過對心血管的好處。

▸未來10年內中風或心臟病發作風險超過10%，且40至59歲的成年人，每天服用低劑量阿斯匹靈可能會有幫助，但這個族群的人使用前應該要先諮詢醫師。

▸根據加州大學健康中心Steven Simon博士表示，已經中風或曾心臟病發作，並遵循醫師建議每天服用低劑量阿斯匹靈的人，應該繼續服用。

Gabe Mirkin博士指出，偶爾使用阿斯匹靈來緩解疼痛是安全的，但定期服用阿斯匹靈不僅可能導致出血，甚至會誘發中風或其他內出血而死亡。若已經照處方籤每天服用阿斯匹靈，請勿在未諮詢醫師的情況下自行停藥。