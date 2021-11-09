體重過輕或過重中風機率會增加！雙和醫院神經內科陳龍醫師指出，腦中風是國內成年人失能的主因之一，一旦中風患者有三分一無法恢復原來的生活。另外代謝症候群會增加腦中風1.5倍機會，醫師建議可以透過生活習慣、藥物改變，讓體重獲得良好控制，降低未來再發生中風的機會。新光醫院神經科科主任連立明表示，中風的預防有全面性的防治策略，提醒民眾要記得定期做健康檢查及三高量測，減少對於血管的不利因素，降低中風的機會。

●腦中風 國內成年人失能的主因之一

腦中風為國人十大死因的第四位，連立明主任表示，腦中風是腦血管發生問題，包括腦血管阻塞、腦血管破裂，臨床上可分為缺血性腦中風、出血性腦中風及暫時性腦缺血性三大類，中風後會造成患者生活功能低下等問題。陳龍醫師指出，一旦中風再發生中風的機率是正常人的九倍，中風患者約三分一無法恢復原來的生活，若是青壯年發生中風則有較重的負擔，嚴重影響患者的生活品質。

●體重體制好 中風機率會降低

美國心臟協會（AHA）強調，BMI正常範圍應在18.5至24之間。連立明主任表示，一般來說，體重過重的人易有中風問題，如果是體重較重的人，罹患三高的嚴重度較嚴重，特別是肥胖的人造成心臟負荷過大、血管動脈硬化加速，而體重是中風較不利的因素。

代謝症候族群發生中風比率是正常人的1.5倍，像是罹患脂肪肝的人其內臟脂肪比體重正常的人來得高，未來血管累積過量脂肪易造成中風。如能將體重控制得好，脂肪肝也會改善，三高獲得較好的控制。

連立明主任進一步指出，一般人所熟知體重過重增加中風的機會，其實體重過輕也會增加中風機會。BMI過於太低的人有發生死亡率升高的現象。陳龍醫師說，體重太輕預後也不佳。

●運動維持好體重 預防中風發生

陳龍醫師分享養成規律運動對許多人來說知易行難，運動要持之以恆，才能達到目標。醫師分享找到夥伴激勵非常重要。鼓勵民眾做有氧及無氧運動，每週養成三至四次，每次半小時至四十分鐘達到中強度的運動，除了減重外，還可以降低血脂風險。連立明主任說，如果中風患者行動不變，請家人調整飲食，從清淡飲食來著手。

「飲食控制、體重控制，對於中風預防有長久的助益。一旦中風，將來就是二次中風的高危險族群。」針對中風的病人，連立明主任表示，除了控制三高、飲食控制之外，膽固醇過高者，可用statin類藥物來降低膽固醇，包括降低身體發炎指數、抗小板作用等。

若是心臟血管不好未中風者，可降低發生第一次中風機會，如已發生中風者，也可降低下次發生第二次中風機會，對於有冠狀動脈血管或者無心臟冠狀動脈血管但中風者，都可預防中風的發生。

●腦中風是生活習慣病 需要全面性防治

在中風預防的指導方面，連立明主任列舉幾大重點，（1）定期健檢、量測三高；（2）慢性病者，如未有副作用，請遵從醫囑長期控制慢性病；（3）健康飲食清淡、減少動物油脂、增加纖維量；（4）每週規律運動（5）戒菸、戒酒、穩定情緒，避免工作壓力過大、便祕等危險因子，冬天不過早出門，都是全面性的防治策略。

「有一次中風，不代表以後不會再中風，隨時保持警覺狀況，有問題尋求專業醫師諮詢。」陳龍醫師呼籲，腦中風是生活習慣病，只要透過生活習慣，透過藥物控制，降低未來再發生中風的機會。如有任何中風的現象記得要撥打119，並非是做放血、休息等動作。