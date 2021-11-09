晶圓代工龍頭台積電此前屢傳前進高雄設廠，消息刺激當地房價飆漲，然法說會上隻字未提，引來市場質疑聲浪，台灣民眾黨砲轟政府無視房價飆漲，縱容放風聲炒房，台積電前進高雄設廠從1份「機密文件」開始瘋傳，僅1個神秘消息就推升當地房市走高，「投資客瘋狂湧進高雄的現象，顯示房價已經失控，政府根本沒在管」。

先前有消息傳出，指高雄市政府已和台積電當面洽談，計畫於高雄楠梓煉油廠舊址設廠，主要作為台積電7奈米製程生產據點，消息曝光後引爆高雄房市，當地房價應聲飆升，推案量、成交量大幅攀升。

然台積電上月14日僅宣布日本設廠的計畫，並未提及高雄設廠，引起市場質疑先前房價聞「積」起舞的亂象。

針對此事，民眾黨在臉書上痛批政府，「無視房價飆漲、縱容放風聲炒房」，面對房市政策不力，民眾普遍預期未來房價持續走高，產生「現在不買，以後會後悔」的悲觀心理。

觀察「住宅價格指數」、「可能成交指數」2項指標，前者從2016年第二季的100.76，大幅攀升至2021年第二季的112.42；後者則從2016年第三季的103.14，暴漲至134.69。

此外， 如今房價易漲難跌，1個神祕消息就將房價往上推，台積電進駐高雄從9月1份「機密文件」開始瘋傳，至今仍沒下文，但投資客搶進高雄，光是9月房屋買賣就高達3677棟，月增達40.7%，連前鎮區草衙舊部落原本每坪20萬不到的價格，也硬生生漲到27萬，且不到2小時售出60戶，「顯示房價已經失控，政府根本沒在管」。