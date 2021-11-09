航運股自7月以來一路走跌，貨櫃三雄跌幅高達逾6成，儘管塞港持續、運價仍維持高檔，但距離前波高點仍遙不可及，不過近期長榮繳出Q3亮眼財報，水手信心回溫，貨櫃三雄股價反彈，然不僅上市公司中環趁此機會出脫航運股持股，有「股神建商」之稱的皇翔建設也公告處分陽明部分持股，虧損約3287.8萬元，網友看了直呼，「果然不同凡響」。

國際運價仍在高檔徘徊，美西港口堵塞不僅未見一絲曙光，且還不斷惡化，然而航運族群股價不但未受激勵，反從高點一路下探，自7月以來跌幅超過6成，雖然近期股價回溫，萬海向200元大關穩步邁進，陽明、長榮則重回100元關卡，不過卻有「大咖」趁股價回升之際出脫持股。

皇翔建設今年以來利用閒置資產進行個股短前操作，且搭上航運熱潮，上半年業績非凡，素有「股神建商」的稱號，然航運股從7月出現反轉，皇翔也從7月底後開始輸多賺少。

皇翔8日公告顯示，在8月13日至11月8日期間，以123.1元處分陽明3278張持股，總交易金額為4.03億元，虧損約3287.8萬元；值得一提的是，皇翔曾於10月公告出脫萬海、長榮部分持股，分別虧損約2365.2萬元、6223.3萬元；自10月以來公告顯示，累計虧損約1億1876.3萬元。

此外，多次進出長榮、陽明的光碟片大廠中環曾於上月25日公告，認賠出脫陽明3070張持股，虧損約2216萬元；上周五（5日）再發公告，自10月19日至11月5日期間，合計處分長榮3372張持股，虧損約1140萬元，自10以來公告顯示，累計虧損約4321萬元。

皇翔再度處分航運股的消息傳至「股市爆料同學會」，許多網友見皇翔再度認賠殺出，有人驚呼回應，「韭皇出手，果然不同凡響」，但也有人認為相較上一次公告，虧損金額不大，「金額不大」、「小賠啦，有進步了」、「算一下，整體而言，賺的還夠補，投資長練體能」。