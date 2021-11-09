一名在2007年遭遇脊髓損傷，導致頸部以下癱瘓的患者，自願接受大腦植入晶片的試驗，經過訓練以後，他成功的透過意念在電腦上流利地打字，成功率94%。

科學警報(Science Alert)報導，該設備是名為「腦門」(BrainGate)的長期研究合作的一部分，它是一種腦機介面( brain-computer interfaceBCI)，使用人工智慧(AI) 來判讀手寫過程產生的神經活動信號。

這一位沒有公開姓名的試驗者代號叫T5，他加入研究時已經65 歲，已癱瘓10幾年，也就無法寫作超過10年了。但在在今年，他成功利用意念指揮電腦畫面上鍵盤，或是利用手寫筆來打字。

Brain Computer Interface Turns Mental Handwriting into Text on Screen

當他開始思考文字時，植入在他大腦運動皮層的電極，記錄了大腦活動的信號，然後交給AI來解釋，解讀了患者的「筆跡」，他也就能夠流利的書寫與打字。

論文第1作者，加州大學史丹佛分校神經科學教授法蘭克‧威利特(Frank Willett)說：「這套新系統利用了皮層內電極記錄的豐富神經活動和語言模型，準確的判讀患者的想法。」

威利特表示，以往的腦機界面，過於想要判讀「思考語言」(默念)這件事，這很困難，因為默唸在腦部的活動中很不明顯。新的方案是專注在大腦的運動區皮層，並且訓練患者試著思考手寫，這就使得大腦的電訊號變得明顯，可以被電腦所查覺與解讀。

在測試中，患者能夠達到每分鐘 90 個字符（約每分鐘 18 個字）的書寫速度，準確率約為 94%（啟用自動校正後，準確率更高達 99%），這速度比之前的 BCI 實驗（使用虛擬鍵盤之類的東西）更快，而且打字速度與普通正常人相比也差不多，正常人的打字速度約每分鐘 115 個字符(約23 個單詞)。

威利特博士表示：「我們發覺，即使身體癱瘓，失去執行運動能力的10年後，大腦仍保留著操作精細動作的能力。」

雖然示範影片的成功令人感到欣慰，但研究人員強調，目前的系統只是一個概念證明，因為只有一名參與者合作，因此外界請不要過度期待它即將上市。

研究的下一步將培訓其他人也參與實驗、擴展更多符號（例如大寫字母）、改進系統的敏感性，以及為用戶增加更複雜的編輯工具。