大陸女星鞠婧禕是女團「SNH48」出身，因甜美、精緻的外貌被日媒譽為「4千年一遇美女」，她主演的電視劇《嘉南傳》最近熱播中，在劇中造型仙氣滿滿，又電暈不少粉絲，可有網友看到某一幕鞠婧禕的特寫時，發現她耳後疑似禿了一塊頭髮，在網上掀起熱烈討論。

《嘉南傳》目前播到第28集，有網友在網上發文表示，看到一幕鞠婧禕的特寫畫面時，竟發現她的耳朵後方露出一大塊三角形頭皮，上面完全沒有頭髮覆蓋，面積還不小，讓他看了忍不住好奇是否正常，直呼：「這是認真的嗎？」

網友看鞠婧禕特寫畫面時，指出她耳後頭髮禿一塊。（圖／翻攝自微博）

粉絲PO其他女演員畫面，說明因為戴頭套大家狀況都一樣。（圖／翻攝自微博）

劇中截圖在網上瘋傳後，有粉絲就跳出來說明，表示鞠婧禕只是為了戴頭套，頭髮紮的比較緊而已，同時曬出同劇其他女演員的畫面，證明每個人都一樣，更有人解釋耳朵後方沒有毛囊，本來就不會長毛髮，加上因為戴頭套被勒緊，所以露出皮膚是很正常的。

鞠婧禕出道後人紅是非多，不但多次被爆出整形傳聞，還常被酸身高太矮、身材比例差，曾流出一張她在機場的全身照，她被拍到上半身和下半身的比例失常，看起來根本就像五五身，被譏笑比例超災難，但也有人為她抱不平，認為是拍攝角度和服裝的問題。