國發會於8日舉辦「外國專業人才延攬及僱用法」（以下簡稱外國人才專法）修法宣導說明會；國發會副主委施克和表示，期透過完善攬才法規、相關配套措施，明(111)年底前成功延攬1萬名外國特定專業人才，並於119年達到延攬一般外國專業人才及外國特定專業人才合計達10萬人的目標。

施克和表示，外國人才專法自107年上路至今已逾3年半，目前已延攬超過5000名外國特定專業人才，包含就業金卡持卡人3319人，本次新修正的外國人才專法於10月25日正式施行，提供更具吸引力的工作及居留規定，並優化租稅及社會保障。

除修法外，國發會亦協同相關部會推動多項攬才配套措施，包括推動跨部會「強化海外人才深耕臺灣」專案，協助解決在臺生活、鏈結產業、設立公司等面向所遭遇之問題；其次是成立「就業金卡辦公室」，持續擴大提供國際人才從工作到生活全方位一條龍服務。

這次說明會邀請駐臺外國機構、各國商會、工商團體、社群團體共計90餘位嘉賓與會，以及180位各界人士參與線上直播，針對就業金卡、永久居留及租稅優惠等各界最關切的議題進行說明。

國發會規劃，先由人力處就外國人才專法整體內容進行詳細說明，接著依序由就業金卡辦公室說明金卡申辦作業相關業務、內政部移民署說明外國專業人才申請永久居留相關規範，以及財政部說明外國特定專業人才申請租稅優惠之相關事宜；此外，這次說明會亦安排QA時間，讓政府部門直接和與會嘉賓面對面進行意見交流與溝通，場面熱絡精采。

國發會也同步於臉書及進行直播，讓臺灣及國際朋友都能上線關注最新修正的外國人才專法，精彩影片後續將製成宣導影片上傳至網路影音分享網站，未來各界亦可持續透過網路影音平臺瞭解外國人才專法施行重