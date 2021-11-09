運彩「大」「小」分玩法簡單、好玩、中獎率高廣受大家喜愛，特別是足球「大」「小」的選項多賠率高，但同樣的金額購買一場足球比賽的「大」「小」分玩法中獎，為何有的人可以抱回比較高的獎金，今天來跟大家談一談。

1500元買大小分中獎 他竟多抱回45.7萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩「大」、「小」玩法是購券者得預測一場運動比賽在法定比賽時間完成時，兩隊的「總得分」或客隊(主隊)的總得分大於或小於台灣運彩公司所訂定的總分，也就是說可以猜「2隊」的總得分是「大」或「小」，這就是所謂的「總分大小」；也可以單就「某1隊」猜該隊得分是「大」或「小」，這就是所謂的「主客大小」，通常主客大小的賠率會較總分大小的賠率高。

運彩「大」、「小」分玩法說明。(台灣運彩提供)

9/22彰化員林投注站有位購券者用1500元買了1張足球串6關大小分玩法的投注，結果全數命中，抱回491687元獎金。我們就用這個案例來跟大家探討一下，同樣用1500元買這6場比賽的「大」「小」分玩法中獎 有的人可能只抱回34137元，而他卻抱回高達491687元獎金，多出457550元獎金，是怎樣辦到的？

1,500元買「大」「小」分玩法中獎。(台灣運彩提供)

他買的6場比賽分別為1.「塞伊奈約基Vs. 哈卡 總分2.5大賠率2.15倍」、2.「庫斯科Vs. 體育生總分3.5大賠率3.30倍」、3.「尤文圖斯Vs. 斯佩齊亞客2.5大賠率1.95倍」、4.「維羅納Vs. 薩勒尼塔納客1.5大賠率1.95倍」、5.「布雷斯特Vs. 南特主2.5大賠率4.50倍」及6.「波爾多Vs. 蒙彼利埃客1.5大賠率2.70倍」。

1500元中49萬彩票。(台灣運彩提供)

其中只有前2場買的是「總分大小」，後面的四場買的全部都是賠率相對較高的「主客大小」，6關全中賠率連續相乘高達327.79倍，如果6場全部買的都是「總分大小」的話，賠率連續相乘只有22.75倍，兩者賠率相差高達305.04倍，這就是他可以多抱回457550元獎金的重點所在，。所以一場比賽的總得分如果你認為會主要來自於其中的某一隊，與其買「總分大小」，不如買該隊的「主客大小」，提供大家投注參考。