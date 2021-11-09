HAPPY GO趁電商年度最大的雙11檔期開打，同步祭出點數大回饋助攻買氣，即日起在HAPPY GO App全新推出的網購導購服務平台「HAPPY GO購賺點」，結合各大綜合電商、食品生鮮、服飾美妝等各類精選品牌館，前往各電商或線上品牌館下單，最高可享訂單金額48%的點數回饋；此外，還與遠傳friDay購物網推出40點兌60元超值兌換、揪團賺點，以及與momo購物網合作兌點消費就抽11萬點等活動，力拚雙11買氣。

疫情改變消費型態，讓民眾對電商平台購物需求持續加深，在數位化較深的年輕族群外，HAPPY GO旗下的市調顧問品牌GO SURVEY近期調查發現，55至65歲的「樂齡世代」過去一年來網購力驚人，有7成以上習慣在電商與生鮮平台購物，且已成購物日常；在消費通路選擇上，透過電商購物已超越傳統市場，且消費力高，其中有一群樂齡世代的HAPPY GO APP重度使用者，每人年平均花費已超過17萬元。由於樂齡世代也會在即時互動的直播平台購物，消費的品類以實用的廚房衛浴等生活類商品、消費電子類商品及保健食品為主，未來是電商可持續鎖定耕耘的主力族群。

因此，HAPPY GO趁勢全新推出「HAPPY GO購賺點」，以邊買邊賺點為概念，集結樂天、蝦皮、家樂福、札幌藥妝等綜合電商平台，以及熊媽媽買菜網、愛上新鮮等食品生鮮網購網，和OB嚴選、小三美日、NIKE等服飾美妝線上品牌館，購物不僅更優惠且可享最高達48%的額外點數回饋。為歡慶平台上線，即日起至年底下單單筆不限金額送10點HAPPY GO點數，下單達2次可抽100點、3次可抽1000點。

HAPPY GO也與遠傳friDay購物推出以40點換60元折扣碼活動，11月底前刷花旗HAPPY GO聯名卡，單筆滿2000元送111點；且針對momo購物網的雙11超狂購物節活動，祭出史上最狂的兌點活動，不限金額兌點抽11萬1111點，將與1000位卡友均分，每人獲得111點，累計兌點達1000點抽1111點、達1萬點抽1萬1111點。

另，在東妮寢飾FET購物網消費滿1000元起結帳輸入折扣碼，點數10倍送，每人最高送500點。至於卡友在遠東百貨、SOGO istore線上購物、金石堂網路書店、Charles Kieth、草莓網與台塑購物的線上商店消費，也可享有專屬的累兌點優惠。

此外，合作的品牌商家還有更多優惠，11月14日前註冊正官庄會員並購買送170點，活動期間加碼再抽111筆訂單點數11倍送，同時還能參加好禮抽獎活動。HAPPY GO卡友到IMAGER-37 易眠床易眠枕試躺體驗床墊、枕頭、電動床任一項可獲20點，還能以1點兌換3000元折價券或1點兌換5000元折200元折價券。