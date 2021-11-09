美商務部：台積電等晶片商自願交出關鍵資料 03:252021/11/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球晶圓代工龍頭台積電。(圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，她有把握，半導體晶片製造商等供應鏈企業將在今天最後期限之前，自願將關鍵資料交給商務部。 雷蒙多接受路透社訪問時說，她在過去兩週內已打電話給「所有供應鏈企業的執行長，包括台積電、三星和SK海力士…所有這些企業的執行長都向我承諾，他們將把穩健且完整的資料流程交給我們」。 「到目前為止，他們都很配合。」（譯者：張佑之）1101109 立委質疑台積電給資料大小眼 台積電：是公開資訊 台積電提交資料給美國 王美花：不給機敏資料 #資料 #企業 #台積電 #自願 #關鍵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本擬補貼台積電設廠 日經：最快12月提案修法 14:112021/11/08 國際 台積電回應美商務部意見需求 強調未揭露客戶資料 10:282021/11/08 財經 查誰囤晶片 美要求交機密資料 23台廠交卷 韓已讀未回 07:012021/11/08 財經 《國際產業》日補助半導體 台積電搶頭香 10:002021/11/08 財經 結束20個月旅遊禁令 美股開漲200點 特斯拉挫5％ 22:482021/11/08 財經 外資連2買今再敲進台股67億 卻大賣這幾檔熱門股 18:312021/11/08 財經 在COP26主辦周邊會議 台達電代表台灣企業向國際分享低碳解決方案 21:112021/11/08 財經 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 18:362021/11/08 財經 《半導體》台積電回應美商務部意見 未揭露客戶資料 11:252021/11/08 財經 航運、面板賣了別回頭 美中又槓上讓這幾檔夯到爆 05:162021/11/08 財經 慘！聯電遭惡意放空百萬張 謝金河脫口1句重話轟他 05:162021/11/08 財經 國際熱門新聞 說溜嘴？澳總理氣候峰會疑似口誤：需要「全球應對中國」 - 國際 美商務部：台積電等晶片商自願交出關鍵資料 - 國際 - 中央社 伊拉克總理遇襲 傳作案者為伊朗支持民兵 - 國際 - 中央社 有夠尷尬 拜登國際場合偷放屁 卡蜜拉嚇壞：又長又響 - 國際 新加坡疫情穩定 10日起放寬餐廳內用措施 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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