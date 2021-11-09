美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，她有把握，半導體晶片製造商等供應鏈企業將在今天最後期限之前，自願將關鍵資料交給商務部。

雷蒙多接受路透社訪問時說，她在過去兩週內已打電話給「所有供應鏈企業的執行長，包括台積電、三星和SK海力士…所有這些企業的執行長都向我承諾，他們將把穩健且完整的資料流程交給我們」。

「到目前為止，他們都很配合。」（譯者：張佑之）1101109