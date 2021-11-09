故宫初雪

近日大陸北方氣溫陡降，華北地區降下了今年首場大雪，許多城市街景與山頭一片白茫茫，當中最有名的仍是北京，網路上又掀起一年一度北京首場雪的攝影盛宴。不過今年不似往年有那麼多網紅、UP主、大V與明星來北京故宮等知名場景拍照分享，更沒有企業家、名人來附庸風雅。網上除了曬照片與發文詠嘆之外無大事，北京大雪讓所有人的心情都沉浸下來，京西賓館正在進行中共19屆6中全會上討論的國家大政方針，也穩穩地像雪花一般堆落在故宮的紅牆黃瓦上。

今年不似往年有那麼多網紅、UP主、大V與明星來北京故宮等知名場景拍照分享，更沒有企業家、名人來附庸風雅。蹭故宫首場雪的人數雖然不少，但網上沒有看到鬧氣氛，可能與中共中央正在召開重要會議有關。（圖／網路）

據大陸氣象部門稱，北京今年頭一場雪從11月6日下午開始，正好迎來7日的農曆立冬節氣。北京大風、降溫、雨霧之後轉入大雪，氣溫降到最低-4℃、最高僅2℃。7日早晨大雪紛飛，為北京換上一個全新的面貌。專家建議民眾：盡量減少外出，注意防寒保暖。

女詩人兼導演尹麗川一句「一下雪，北京就成了北平」傳頌大江南北，多年來仿效者眾，卻無出其右者。一些老城市只要下了雪，尹麗川名句的山寨貨就蜂擁而出。（圖／網路）

或許因為如此，今年到北京故宮賞雪拍照發文分享的網紅明星及各路英雄好漢比往年少得多了，網上看得到的內容雖然單調且毫無令人驚喜之處，但氣氛沉靜，大家都在等待中國命運之神再一次地敲門。

今年到北京故宮賞雪拍照發文分享的網紅明星及各路英雄好漢比往年少得多了，內容雖然單調且毫無驚喜，但氣氛沉靜，大家都在等待中國命運之神再一次地敲門。（圖／微博)

自從女詩人兼導演尹麗川一句「一下雪，北京就成了北平」傳頌大江南北之後，多年來仿效者眾，卻無出其右者。一些老城市（尤其是北方）只要下了雪，尹麗川名句的山寨貨就蜂擁而出：（一下雪）故宮就成了紫禁城，南京變成金陵，洛陽成了東都，西安就成了長安，蘇州變成了姑蘇，張家界則成了神仙界。當大陸各地熱鬧地下起雪來，來自廣東網民們納悶了，「怎麼感覺全國都在瞞著廣東下雪」？

北京今年初雪號雖然引來網紅們到故宮拍照蹭流量，但比起往年的盛況要少了很多。（圖／網路）

今年故宮雪景仍少不了網紅們與商業營銷活動來湊熱鬧，但整體規模比起往年真是少得太多。（圖／網路）

對許多北方人來說，大都不喜歡冬天，但都還算喜歡下雪天。至於從南方來的人，那是更加喜愛北方的下雪天。今年北京多個了個環球影城，但下雪的霍格華茲似乎還沒有下雪的故宮來得受歡迎。不過趕著頭場雪進故宮賞雪的人太多，要擠進故宮並不容易。目前故宮門票採網上預訂，每天分上下午總共限量3萬人，參觀時間8:30—16:30，每週一休館。假日不用說，平日要臨時買票進去也得碰運氣。為客流順暢起見，現在只開放南向北單向參觀路線，從午門進入，由神武門(北門)或東華門（東門）出宮。

如果買不到故宮門票，也可以上故宮後面的景山賞雪，欣賞故宮雪景 另有一番風味。（圖／網路）

今年頭場雪前往故宮的人也不在少數，網上出現大量的故宮雪景照片，一如既往地紅牆白雪、黃瓦綠椽，但一樣仍能獲得南方網民們的艷羨，「北京初雪」上了熱搜刷屏，網友感嘆「一場雪美了一座城」，「空氣變好了，視界透亮了」。故宮漫長的宮牆彷彿永無盡頭，屋瓦與庭院上的奇禽異獸雕塑注視前方，時光似乎凝固在它們眼前，有網友發自心底的感受「這時才真的有『紫禁城』的感覺」。

老北京胡同是很多文化界人士賞景的最愛，但北京胡同已拆掉不少，保存下來的也與過去的氣氛大相逕庭。圖為現在的北京胡同。（圖／網路）

老北京胡同雪景尤其能襯托古都的歷史深度，可是隨著都市現代化變遷，老胡同已難保持原貌。圖為舊時的老北京胡同。（圖／網路）

在現場與網上看到美景的網民們不禁詩興大發，人人都想來一句像「一下雪，北京就成了北平」的金句，能在網上被億萬人傳頌。流傳最多的是類似愛情文藝片的台詞「期待用一場白雪，作為我們相遇的開端」，或是像近年流行宮鬥劇風格的「下雪了，如果我們不打傘一直走下去，是不是就可以一路到白頭？」不過真正好的文字很少，這也是為何至今網民們仍耽戀於「下了雪，北京就成了北平」的金句。

有些網民拍攝今年故宮首場雪景時讓很多人質疑：為何都往天空拍？等看到往身邊拍的照片時才了解，原來現場有那麼多人，往上拍是不得已要避開人群。（圖／網路）

在種種或雅或俗的詩情畫意中，今年故宮雪景仍少不了網紅們與商業營銷活動來湊熱鬧，但整體規模比起往年真是少得太多。有可能是因為6日下午才開始下雪，7日雪下大了之後，外地的網紅們還來不及趕到北京，而且目前正是北京召開19屆6中全會，凡是來自中風險以上地區的民眾不得進入北京，而8日正是周一故宮公休日，或許因此網紅們蹭故宮雪景未如以往的盛況。但北京媒體界朋友表示，今年確實了很多，除了疫情原因，今年對網路營銷活動管得比較緊，網紅們的活動收歛了許多。至於明星藝人就更不必提了，到目前還沒看到有哪個明星高調地曬故宮雪景照，可能是今年來落難的明星不少，這一場雪還不是露臉的時候吧！

故宮雪景中非常知名的角樓，幾乎在所有故宮的攝影中一定會出現。（圖／網路）

不論如何，故宮的雪景還是非常值得欣賞的。如果趕不上首場大雪或是買不到故宮門票，北京有很多地方能觀賞到類似的景色，其中最接近故宮的是從故宮北門出口過去的景山公園，因為地勢較高，觀賞或拍照都有不同的感受。除此，有皇家氣氛的還有北海與頤和園有類似且更加開闊的景色。老北京風格可以往什剎海與天壇賞雪，不少文化界的人士還喜歡老北京胡同裡的氣氛，胡同雪景尤其能襯托古都的歷史深度。如果喜歡北地雪景的可以選擇到古北口長城與箭扣，或是昌平居庸關長城，但這些地方冬天交通比較不便，需要有更多的事前準備與交通工具。

北京什剎海也是著名的賞雪場所。圖為北京民眾在凍結的什剎海湖水上溜冰。（圖／網路）

不論從哪個方向看，今年北京初雪沒有往年那麼熱鬧，粗俗的網路商業行銷活動少了，藝文、財經、社會名人的百家爭鳴也銷聲匿跡了，過去一段時間對影視文化界、財經企業界、網路科技環境的整頓行動，確實對整個政治社會氣氛造成了不小的影響。現在正在北京的召開的19屆6中全會，面對數十年來未曾遭遇到的國際局勢，正在擘劃未來10年的大政方針，很多人都期望，北京雪霽天晴後能有個更為開朗奔放的社會環境來面對新時代的挑戰。