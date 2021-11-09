A faux pas from the PM? Scott Morrison appears to say "global momentum to tackle 'China'" instead of 'climate change' before correcting himself in his address to #COP26 @SBSNews pic.twitter.com/LDz4iPracQ — Krishani Dhanji (@KrishaniDhanji) November 2 2021

聯合國氣候峰會（COP26）目前正在英國舉行，澳洲總理莫里森2日在在峰會發言時疑似口誤，原本應說「需要全球應對氣候變遷」口誤說成「需要全球應對中國」，雖然莫里森立刻糾正，但影片已在網路上引起熱議。

世界各國到11月初在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26），為期2周的會議間，有近200個國家一同討論如何應對全球暖化加劇這一共同挑戰，主要目標是「在本世紀結束前，阻止全球均溫上升1.5度」。然由於不滿各國官員滿嘴空談，全球各地6日出現逾300場抗議活動。

綜合媒體報導，澳洲總理莫里森發言時談到，「需要全球應對氣候變遷」（global momentum to tackle climate change），口誤說成「需要全球應對中國」（global momentum to tackle China），雖然他馬上發現改口，但影片已在網路上瘋傳。

氣候峰會這段插曲備受關注，因幾天前五角大樓向美國國會提交關於「2021中國軍力年度報告」，其中以澳洲爲例，說明中國採用經濟脅迫手段，展示其擴張野心。