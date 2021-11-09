美國會通過基建法案 標準普爾指數收4701點創新高 06:222021/11/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國會通過基建法案 標準普爾指數收4701點創新高。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在國會通過基建計畫以及就業數據良好激勵下，美股今天收紅，主要指數再創新高。 道瓊工業指數上揚104.27點或0.29%，以36432.22點作收。 標準普爾指數小漲4.17點或0.09%，收在4701.70點。 科技股那斯達克指數漲升10.77點或0.07%，收15982.36點。 費城半導體指數漲46.78點或1.25%，收3803.33點。（譯者：張佑之）1101109 股匯進漲 新台幣升至逾一周新高 五族群點火 指數挑戰前高17,633點 #點或 #指數 #收紅 #再創新高 #09 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》東研信超-新10月營收年增3成 再創新高 14:492021/11/08 財經 《電機股》外銷給力 力達-KY上月營收年增約1成 16:482021/11/08 財經 《生醫股》麗豐10月營收改寫次高 Q4攀今年高峰 10:172021/11/08 財經 《類股》加密幣＋元宇宙 技嘉領銜板卡股齊躍高 14:322021/11/08 財經 《電機股》鈞興-KYQ3獲利創高 前3季每股盈餘7.19元 17:392021/11/08 財經 《港股》恆指再跌百點 創1個月新低 17:392021/11/08 財經 陸股滬深兩市上午收漲 上證指數漲0.1％ 12:432021/11/08 財經 房地合一新制法人搶跳車逃命 稅收79億創新高 17:112021/11/08 財經 《半導體》穎崴10月營收登次高 成長動能看旺 07:442021/11/08 財經 量價齊揚態勢 台股挑戰前高 17:052021/11/08 財經 元宇宙題材加ETF配息潮發威 元大投信總資產規模5日以8041億再創新高 13:222021/11/08 財經 國際熱門新聞 影》說溜嘴？澳總理氣候峰會疑似口誤：需要「全球應對中國」 - 國際 美商務部：台積電等晶片商自願交出關鍵資料 - 國際 - 中央社 有夠尷尬 拜登國際場合偷放屁 卡蜜拉嚇壞：又長又響 - 國際 白宮國安顧問：美國不試圖改變大陸 只尋共存之道 - 國際 伊拉克總理遇襲 傳作案者為伊朗支持民兵 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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