在國會通過基建計畫以及就業數據良好激勵下，美股今天收紅，主要指數再創新高。

道瓊工業指數上揚104.27點或0.29%，以36432.22點作收。

標準普爾指數小漲4.17點或0.09%，收在4701.70點。

科技股那斯達克指數漲升10.77點或0.07%，收15982.36點。

費城半導體指數漲46.78點或1.25%，收3803.33點。（譯者：張佑之）1101109