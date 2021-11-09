高爾宣和前女友分得難堪，被對方指無縫接軌女歌手芮德。前陣子感情事暫時告一段落，他又掰了老東家，自己成立工作室，和芮德、婁峻碩、唐仲彣合組嘻哈團體「CHING G SQUAD 」。緋聞傳得沸沸揚揚，芮德二月受訪時表示高爾宣「還在觀察期」，但本刊日前直擊，芮德結束工作後直奔高爾宣住處，看來兩人已經進階到「火熱期」。

表演結束後，芮德拎著一堆紙袋上車，旁邊還有不少粉絲搶拍她的身影。（圖／本刊攝影組）

十月二十三日下午兩點多，芮德、唐仲彣與周予天、蕭秉治等人出席內湖區一場搖擺萌寵嘉年華活動，三點半左右，同團的婁峻碩也現身，以特別來賓的身分加入，與芮德和唐仲彣為活動壓軸表演，婁峻碩女友焦凡凡也來到現場，唯獨沒看到「CHING G SQUAD」另一團員高爾宣的身影。

工作結束後，芮德與婁峻碩、焦凡凡這對情侶一起前往中山區餐廳用餐，席間情侶檔熱絡聊天，芮德顯得有些寂寞。（圖／本刊攝影組）

大約四點表演結束，芮德手上拿了一堆紙袋上車，車旁還站著一群粉絲拍照，在工作人員的陪同下，芮德和唐仲彣、婁峻碩、焦凡凡一起搭乘保母車，前往中山區一家餐廳，剛結束工作，眾人肚子餓壞，大快朵頤起來，席間婁峻碩與焦凡凡這對情侶不時甜蜜放閃，一下湊近看手機，一下一起笑鬧，對比孤身的芮德，她表情有些孤單落寞，不時放空或是滑手機。

吃完飯，芮德孤身一人搭著計程車離開。（圖／本刊攝影組）

芮德熟門熟路進入高爾宣家社區（左），約五小時後，高爾宣走出家門口。（圖／本刊攝影組）

五點半多，大夥兒終於吃飽聊夠，芮德獨自搭乘計程車離去，本已經開到了文山區，但中途折返到一家動物醫院。六點半領了藥後，再度搭上計程車，芮德不斷與友人用通訊軟體聯絡，隱約可以看見對方名稱有個類似愛心的符號，看來和對方關係匪淺。七點多，她坐車抵達新店某住宅社區，熟門熟路推門進去，如同進出自己家，而這邊正是高爾宣住處。

高爾宣拿著衣物到家附近的洗衣店。（圖／本刊攝影組）

洗完衣服後，高爾宣短暫回家一趟，多穿了件外套再度出門。（圖／本刊攝影組）

深夜十一點十分，高爾宣獨自現身社區大門，拿了一大袋像是被子的衣物，到附近的洗衣店烘，隨後便回家。過了二十分鐘左右，他穿著外套再度現身，獨自搭計程車到大安區一家美式餐酒館，中間和友人出來抽菸聊天，一點左右與友人轉往另一家餐酒館續攤。

高爾宣深夜來到美式餐酒館和朋友吃飯聊天。（圖／本刊攝影組）

由於芮德被捕捉到進入高爾宣家，本刊詢問高爾宣兩人關係時，經紀人轉述高爾宣回應：「他笑笑說『這是新聞嗎？這不是新聞了吧！』芮德也笑說『之後我要發片了，再請大家多多關注我的作品』。」但雙方都未正面回應兩人關係這題。經紀人也表示，公司不會干涉藝人交友空間。

離開餐酒館後，高爾宣又和朋友到第二家續攤。（圖／本刊攝影組）

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