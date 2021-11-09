超微（AMD）8日宣布贏得Meta訂單，更名為Meta的臉書將成為超微的數據中心客戶，消息出爐後，超微股價應聲大漲。

超微同日發表一系列新晶片，瞄準多家大小型競爭對手，例如在「超級計算」（supercomputing）市場的輝達（Nvidia），以及雲端運算市場的新創公司Ampere Computing。

超微執行長蘇姿丰表示，與Meta合作的更多細節內容，將在本周稍晚登場的開放運算計畫（OCP）峰會討論。超微宣布獲得Meta訂單後，股價大漲逾10％。