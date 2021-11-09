七六人罰款班西蒙斯(Ben Simmons)之後，傳出有其他球隊找上門，美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，塞爾提克藍球總裁史蒂文斯(Brad Stevens)與七六人談論交易班西蒙斯的可能性，七六人一方送出控衛班西蒙斯，交換塞隊的搖擺人傑倫布朗(Jaylen Brown)。

傑倫布朗本季年薪大約2480萬美元，班西蒙斯3160萬美元。美媒《Bleacher Report》還設想塞爾提克再送出年薪180萬美元的替補中鋒佛納多(Bruno Fernando)以避免撐爆團隊薪資。但美國作家Andrew Hughes提出相反意見，塞爾提克不可能在這筆交易吃虧，反倒是七六人必須送出更多人才能讓塞爾提克收下班西蒙斯。

當地媒體《波士頓先驅報》記者Mark Murphy否認兩隊談論交易的消息。美媒分析，七六人即使沒有班西蒙斯，開季10戰仍打出8勝2負，這讓班西蒙斯的身價持續下跌，想要拿他交換拓荒者利拉德(Damian Lillard)之類的頂級球星已經是痴人說夢，七六人甚至還可能拿出選秀籤來說服交易對象。

同時七六人9日又傳出一個打擊，主力中鋒恩比德(Joel Embiid)不幸感染新冠肺炎，他在對戰紐約尼克的賽前被驗出陽性反應，七六人正面臨連續客場作戰，美媒ESPN估計他至少要缺陣5場比賽。七六人目前4人確診遭隔離，另外還有托必亞斯哈里斯(Tobias Harris)、賽布爾(Matisse Thybulle)、艾塞亞喬(Isaiah Joe)。