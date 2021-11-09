美國聯準會（Fed）理事奎爾斯（Randal Quarles）8日宣布，他將在2021年底離職，意味著聯準會又多了一個職務空缺需要美國總統拜登來填補，而拜登將能進一步重塑聯準會。

美國前總統川普在2017年10月任命奎爾斯擔任金融監管副主席，這項職務的任期已於10月屆滿。奎爾斯的聯準會理事職務要到2032年才屆滿，不過他在8日宣布，計劃在「2021年12月最後一周左右」辭去理事。

奎爾斯在辭職信中寫道，「鑑於已在10月完成金融監管副主席任期」，他打算在12月離職。