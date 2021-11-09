美國物價節節走高，紐約聯邦準備銀行最新調查顯示，10月美國消費者的短期通膨預期攀升至歷史新高水準。

根據紐約聯邦準備銀行8日公布的10月消費者預期調查報告顯示，美國消費者預期未來一年的通膨率將升至5.7％，高於9月調查的5.3％，寫下2013年6月開始進行這項調查以來最高紀錄。不過消費者對未來三年的通膨預期則維持在4.2％不變。

美國聯準會（Fed），官員雖承認通膨壓力比預期更持久，但仍主張通膨升溫只是暫時性，預期通膨率最終會回到聯準會2％的目標。