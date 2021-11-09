東北角昨低溫12.7度寫下入秋以來新低，今晨略回升1度，來到13.9度。北台灣海面布滿冬天常見的衛星雲圖特徵「雲街」，代表這波空氣真的冷。氣象專家吳德榮指出，明、後兩天更冷，北部平地清晨有下探12度的機率，恐怕將再刷新低溫紀錄。

台灣上空的中層雲系逐漸消散，根據衛星雲圖顯示，北部海域布滿強冷空氣流經洋面時所產生的「雲街」現象；雲圖呈現流線型、一串一串的小積雲，就是「雲街」，屬冷空氣流經暖水面的典型雲型，也被稱為「冷平流雲系」，冬天特別常見。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今水氣轉乾、雲量減少，僅山區有零星降雨；北部及東部偶有陽光露臉、中南部舒適微熱。要注意的是各地夜晚偏冷，溫差相當明顯，今各地氣溫：北部14至21度、中部14至27度、南部16至30度、東部15至28度。

明起乾冷空氣籠罩，冷空氣若與「夜間輻射冷卻」加乘，威力更大！吳德榮提醒，清晨平地最低溫可降至12、13度，入秋低溫紀錄將再往下探，台北市也有降至14度左右的機率，有機會成為首波「大陸冷氣團」。