人夫逛好市多突喊「14」，真相讓大批網友全跪了。（圖／翻攝字好市多商品經驗老實說）

好市多販售的商品眾多，但入內採會員制，因此不少人會拜託有卡的親友幫忙代購，一名人妻透露，和老公去逛好市多，沿路先生不斷喃喃自語，後來更脫口而出「14」，讓她聽了滿頭霧水，真相曝光後引起網友討論，不少人驚呼原PO的老公根本是電子計算機。

一名女網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文分享，和老公一起去逛好市多，沿路聽到老公一直碎念著數字，後來老公突然說了「14」，讓原PO立刻愣住直呼「你老花嗎？這是24臻穀，哪來14？」結果老公卻說他在心算。

女網友當下不解地說，不是看價格卡就好了嗎？有什麼好算的？結果老公竟然說「我幫隔壁阿伯代買的，有回饋金14元！」原來自從家裡升級成黑鑽卡以後，老公幫忙別人代購的頻率就變高了，因為信用卡回饋1％加上黑鑽卡回饋2％，總共回饋3％。

女網友也貼出兩張照片解釋，一般消費者和老公眼中所看見的數字差異在哪裡。只見一般的消費者購物多是看產品的價格而已「奶油千層派289元、烤雞299元、即品拿鐵499元、日本麥片399元和24珍穀489元」，但在原PO老公的眼中則是「奶油千層派＋8、烤雞＋8、即品拿鐵＋14、日本麥片＋10和24珍穀＋14」。

貼文引發網友熱烈討論，「好可愛的老公」、「連老公一起升級挺划算的」、「等一下，你老公是電子計算機？」、「這個老公可以嫁」、「好少見的精打細算型老公」、「再怎麼幫人代買，油價還是回不了本呀！」

不過，也有內行網友指出，好市多黑鑽卡的2％回饋不是用售價直接算的喔！要記得結帳金額的回饋是「未稅價」，所以還要扣掉稅金與一些費用，因此最後算下來可能不到14元，而且還沒算到去好市多的油錢與找產品的時間。