連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠防疫規範鬆綁、周年慶及振興效益同步助攻，2021年10月合併營收「雙升」登今年次高、並改寫同期新高。展望後市，集團規畫透過推出新菜、持續強打振興五倍券的三大通路優惠，強攻年底聚餐旺季商機，對第四季業績樂觀看待。

瓦城10月自結合併營收4.13億元，較9月3.06億元成長達34.94％、較去年同期4.08億元成長1.31％，回升至今年來次高、並改寫同期新高。累計前10月合併營收34.51億元，較去年同期38.23億元減少9.75％，續處近5年同期低點，但幅度較前三季11％持續收斂。

瓦城表示，餐飲防疫規範5日起大幅鬆綁、取消內用隔板或安全間距，加快來客回流數，配合全台百貨周年慶激勵百貨通路店點營運，振興五倍券及好食券雙重助攻帶動客單消費，使雙十連假內用業績締造近期最高峰，使10月營收終止連5月年衰退。

隨著國內疫情趨緩，瓦城搶攻疫後報復性聚餐商機，「時時香」10月25日進駐松山車站開出北市第4家、全台第13家分店，挹注業績成長新動能。集團亦順勢推出「25倍異國美味Fun大回饋券」，除盼同步提升來客數及客單消費，更希望透過回流消費擴大聚客效益。

展望本季，隨著傳統聚餐旺季到來，瓦城對營運後市樂觀看待，除嚴守六大安心保證、強化升級「安心餐廳2.0」外，亦規畫陸續推出季節新菜及飲品、持續強打振興五倍券的三大通路優惠，強攻年底聚餐旺季商機，第四季營運樂觀可期。

瓦城指出，經濟部統計振興五倍券已有近2000萬民眾領用、好食券亦有超過400萬民眾完成登記，隨著第二波紙本券8日起領取，可望再帶動一波消費高峰。瓦城首波「以券換券」策略已帶來效應，後續活動可望為實體店面或線上平台帶來回流消費、增添營收動能。