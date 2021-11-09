封測廠矽格(6257)雖受晶圓供貨不順影響，2021年10月合併營收降至近5月低點，仍續創同期新高。累計前10月合併營收達138.36億元，已超越去年全年124.28億元、提前改寫年度新高。公司預期，隨著淡季效應及客戶產能調配，季末產能供需將有望平衡。

矽格公布10月自結合併營收14.45億元，雖較9月15.26億元減少5.29％、降至近5月低點，仍較去年同期11.54億元成長達25.23％，續創同期新高。累計前10月合併營收138.36億元，較去年同期100.67億元成長達37.44％，已超越去年全年、提前改寫年度新高。

矽格表示，由於晶圓廠供貨不順、國內客戶當月來貨減少，導致10月營收略減、降至近5月低點，但表現仍持穩高檔。展望後市，隨著淡季效應及客戶產能調配，公司預期季末產能供需將有望平衡，對第四季營運仍維持審慎樂觀。

矽格第三季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利達8.57億元，季增達25.22％、年增達71％，每股盈餘（EPS）1.92元，連3季改寫新高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利達20.99億元、年增達61.67％，每股盈餘4.74元，已提前改寫年度新高。

投顧法人指出，矽格目前接單未見趨緩，訂單能見度已達明年首季，雖然近期終端市場出現雜音，可能面臨客戶庫存盤點調整壓力，但第四季營運仍力拚續揚創高，同時看好全年營收成長逾35％、獲利成長近60％、每股盈餘估達近6.4元，改寫歷史新高。